Jego wskaźnik nastrojów poprawił się do 19,9 pkt z 15,2 w styczniu, był to siódmy kolejny wzrost. Analitycy ankietowani przez Reutera przewidywali poprawę do 17,56 pkt. Według prezesa Achima Wambacha, ponad dwie trzecie respondentów spodziewa się, że Europejski Bank Centralny obniży stopy procentowe w najbliższych 6 miesiącach, a niemal trzy czwarte zakłada rychłą taką decyzję banku centralnego USA.

Olaf Scholz obiecuje szybką korektę projektu budżetu na 2024 r. Kryzys wokół budżetu Niemiec wywołany werdyktem Trybunału Konstytucyjnego zaszkodził reputacji tego kraju jako wiarygodnego partnera firm. Mogą obawiać się, że Niemcy nie dotrzymają swych obietnic. Kanclerz Olaf Scholz w wystąpieniu tv na X (Twitterze) starał się uspokoić obywateli i inwestorów, że rząd dokona szybkiej korekty projektu budżetu, a wszystkie konieczne decyzje zostaną podjęte jeszcze w tym roku.

- Spodziewane cięcie stóp procentowych miało chyba dopingujący wpływ na inwestorów — stwierdził Alexander Krüger, główny ekonomista w banku Hauck Aufhäuser Lampe. Rynki finansowe z kolei ograniczyły w ostatnich tygodniach swe przewidywania dotyczące zmniejszana tych stóp przez największe banki centralne, bo naciski inflacyjne nie ustąpiły i nadal istnieją, a dane dotyczące amerykańskiej gospodarki są na ogół solidne.

Wciąż zła sytuacja gospodarcza Niemiec

Mimo poprawy nastrojów niemieckich inwestorów ich ocena sytuacji gospodarczej wskazuje, że jest ona zła. Ten wskaźnik ZEW pogorszył się bardziej od oczekiwań, do minus 81,7 pkt z minus 77,2 w styczniu.. Analitycy spodziewali się minus 79 pkt. Według szefa instytutu z Mannheim, to najgorsza ocena sytuacji od czerwca 2000.

Ekonomiści nie potrafią jednoznacznie wyjaśnić tego pogorszenia. Dla Alexandra Krügera jest to wskazówką, że największa gospodarka europejska zmierza ku recesji, a niższe stopy procentowe nie powstrzymają firm przed planami przenoszenia produkcji. Z kolei Thomas Gitzel z VP Banku jest zdania, że ocena jest wprawdzie nadal dość niska, ale poziom stóp procentowych nie jest przyczyną pogorszenia nastrojów, a wpłynęły na to trudne warunki prowadzenia działalności.