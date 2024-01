Zainteresowanie konsumentów towarami wciąż maleje. Nowe dane GUS

Jeśli chodzi o popyt na towary, to w grudniu, tak jak i w listopadzie, do jego zniżki przyczynił się mniejszy ruch na stacjach paliw. Sprzedaż paliw (płynnych, gazowych i stałych) zmalała o 6,4 proc. rok do roku po spadku o 0,9 proc. w listopadzie. W poprzednich dwóch miesiącach sprzedaż paliw wzrosła odpowiednio o 16,7 i 7,5 proc. rok do roku, co było efektem przedwyborczych obniżek cen na stacjach benzynowych. W powszechnym odbiorze kierowców te promocje był nietrwałe (co okazało się założeniem trafnym, bo po wyborach ceny paliw zaczęły rosnąć), co poskutkowało zakupami na zapas.

W sprzedaży dóbr trwałego użytku, która powinna lepiej oddawać faktyczną skłonność konsumentów do wydatków, też nie widać jednak wyczekiwanego odbicia konsumpcji. Wyjątkiem jest sprzedaż samochodów, która w grudniu wzrosła realnie o 10,2 proc. rok do roku po zwyżce o 11,8 proc. w listopadzie. Sprzedaż mebli oraz sprzętu RTV i AGD zmalała jednak o 11 proc. rok do roku po zniżce o 10,1 proc. rok do roku miesiąc wcześniej.

PAP

Odbicia popytu nie widać też w sklepach odzieżowych i obuwniczych oraz spożywczych. W tych pierwszych sprzedaż w grudniu zmalała o 4,1 proc. rok do roku po zniżce o 4,4 proc. w listopadzie. W drugich z kolei sprzedaż spadła o 3,6 proc. rok do roku, najbardziej od lipca.

- Te dane kontrastują z pozytywnymi informacjami o nastrojach konsumenckich, które w ostatnich miesiącach poprawiały się, powracając do poziomów sprzed wybuchu pandemii. Dane o sytuacji dochodowej gospodarstw domowych oraz nastrojach konsumentów sugerują pozytywne trendy w konsumpcji, która w tym roku będzie głównym motorem gospodarki – ocenia Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium.