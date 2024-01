Amerykanie mają najlepsze humory od ponad dwóch lat

Generalny wskaźnik University of Michigan doszedł do 78,8 pkt wobec 69,7 w grudniu i był największy od lipca 2021. Ekonomiści ankietowani przez Reutera spodziewali się mniejszej poprawy, do 70 pkt. Najnowszy odczyt jest o prawie 60 proc. większy od najgorszego w historii, zanotowanego w czerwcu 2022, mniejszy o zaledwie 7 proc. od średniej z okresu od 1978 r. do dziś.

Joanne Hsu, dyrektorka działu ankiet konsumenckich w tej uczelni, stwierdziła, że demokraci i republikanie osiągnęli najlepsze wyniki od lata 2021. Styczniowe nastroje wskazywały na wyraźną poprawę ocen i oczekiwań Amerykanów nie tylko pod kątem zapatrywań politycznych, ale także we wszystkich kategoriach wiekowych, dochodów, poziomu wykształcenia i zamieszkania.

Wygląda na to, że Amerykanie zaakceptowali w końcu odporność gospodarki po długim okresie poważnych obaw związanych z inflacją, co zaszkodziło popularności prezydenta Joe Bidena. Oczekiwania inflacyjne konsumentów na najbliższe 12 miesięcy zmalały do 2,9 proc. z 3,1 proc. w grudniu i były najniższe od grudnia 2020. Perspektywy inflacji w ciągu 5 lat zmniejszyły się do 2,8 proc. z 2,9 proc. miesiąc wcześniej.

Poprawa nastrojów dobrze wróży wydatkom na żywność, co jest głównym czynnikiem napędzania wzrostu gospodarczego. Dobra sytuacja na rynku pracy zapewniająca wzrost zarobków pozwoliła utrzymać poziom konsumpcji mimo rosnących cen i wyższych kosztów kredytów.