Inflacyjny szok na koniec roku. GUS podał najnowsze dane

Źródłem utrzymującej się presji na wzrost cen będzie prawdopodobnie nadal szybki wzrost płac, który z jednej strony będzie windował koszty firm, szczególnie w usługach, z drugiej zaś będzie prowadził do odbicia popytu konsumpcyjnego.

PAP

- Moim zdaniem wzrost płac będzie się utrzymywał na podwyższonym poziomie. Na razie windują go podwyżki płacy minimalnej, ale w tle są inne zjawiska. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oznacza, że te wchodzące firmy muszą przejmować pracowników od firm już obecnych na rynku, co wymaga przebijania ich płacami. Na to nakładał będzie się duży impuls fiskalny. Na krótką metę inflacja bazowa może jeszcze zaskakiwać tempem spadku. Pomoże umocnienie złotego, recesja w konsumpcji, którą mieliśmy, no i zewnętrzne czynniki, czyli dezinflacja na świecie. Ale prędzej czy później, właśnie ze względu na uporczywie wysoką dynamikę płac, wybiją ceny usług. Jak byśmy tego nie modelowali, na dłuższą metę inflacja bazowa stabilizuje się nam gdzieś powyżej 4 proc. rocznie. W takich okolicznościach może być trudno sprowadzić do celu NBP też inflację CPI – mówił podczas noworocznej debaty „Parkietu” Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

NBP ma za zadanie utrzymywać inflację na poziomie 2,5 proc. rocznie. Ten cel, według obecnych prognoz, uda się osiągnąć najwcześniej w II połowie 2025 r. W tym świetle Rada Polityki Pieniężnej nie ma dużej przestrzeni do obniżek stóp procentowych. Mimo to większość ekonomistów zakłada, że w 2024 r. RPP obniży stopę referencyjną NBP o 0,5 pkt proc. w dwóch ruchach. Co do tego, kiedy do nich dojdzie, zgody jednak nie ma. Część analityków uważa, że na pierwszą obniżkę RPP zdecyduje się w marcu, inni sądzą, że poluzowanie polityki pieniężnej możliwe będzie dopiero w II połowie roku.