GUS podał najnowsze dane dotyczące populacji Polski. Nadal szybko się ona zmniejsza. Pod koniec pierwszego kwartału GUS szacuje ludność Polski na 37,437 mln osób. To jest o 158 tysięcy mniej niż rok wcześniej i o 52 tys. mniej niż pod koniec grudnia. W ciągu kwartału na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyło 14 osób (o 3 więcej niż w 1 kwartale ub. roku). Porównanie wielkości mieszkańców Polski sprzed roku, dwóch i pięciu pokazuje, w jak szybkim tempie następują zmiany demograficzne. Pod koniec marca 2023 r. zamieszkiwało Polskę o 290 tys. osób więcej, a pod koniec marca 2020 r. o 927 tys. osób więcej.

W pierwszych trzech miesiącach roku urodziło się zaledwie 58 tys. dzieci. W całym zeszłym roku urodziło się 250,8 tys. dzieci i była to najmniejsza liczba od czasu zakończenia II wojny światowej. Po trzech miesiącach tego roku widoczny jest spadek urodzeń o 6 tyś. w porównaniu do I kw. zeszłego roku. Teraz wskaźnik urodzin wyniósł 6,2 promila. Zwiększyła się za to liczba zgonów. W I kwartale zmarło prawie 112,5 tys. osób, o prawie 5 tys. więcej niż na początku 2024 roku. Wskaźnik zgonów wzrósł do 12 promili.

Przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów ogółem) pozostał ujemny i wyniósł -54,5 tys. Szacuje się, że w wyniku ruchu naturalnego w pierwszym kwartale tego roku przeciętnie na każde 10 tys. ludności ubyło 58 osób (wobec 46 osób rok wcześniej).

Ze wstępnych szacunków GUS wynika, że w I kwartale zawarto 12 tys. małżeństw (o ok. 500 więcej niż przed rokiem). Równocześnie orzeczone zostało 15 tys. rozwodów, również ok. 500 więcej niż rok wcześniej). Separację orzeczono w stosunku do ok. 150 małżeństw, analogicznie jak przed rokiem.