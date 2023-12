Po wyborach konsumenci w lepszych nastrojach. Spodziewają się zmian

pod tym względem mocno podzielone. W efekcie równie dużo osób oczekuje ogólnie zmian na lepsze jak i spodziewa się generalnego pogorszenia sytuacji. Istotne znaczenie mają tutaj przede wszystkim sympatie polityczne, wyborcy PiS i Konfederacji mają dużo obaw, a wyborcy Lewicy, KO i Trzeciej Drogi sporo nadziei. Przekłada się to na różnice w grupach wiekowych – młodsi są bardziej optymistyczni, a w starszych grupach przeważa pesymizm.

Ostatni rok był dla wielu polskich rodzin trudny – w co drugim domu przynajmniej raz zabrakło pieniędzy na podstawowe wydatki. W największym stopniu dotknęło to osób w wieku 30-49 lat, a więc mających rodziny, dzieci, często kredyt do spłacenia. Pozytywne jest to, że w stosunku do marca br. zmalała częstotliwość tego problemu.

Większość ludzi czuje, że zmiany, które nastąpią w Polsce, zarówno te złe jak i dobre, będą miały przełożenie i na ich sytuację osobistą. Jednocześnie właśnie kwestia przyszłych zmian w poziomie życia obywateli budzi najwięcej obaw – więcej jest tutaj pesymistów niż optymistów. 34 proc. oczekuje w najbliższych 12 miesiącach poprawy sytuacji, 33 proc. jej pogorszenia, a 33 proc. nie spodziewa się żadnych zmian.

Jak zauważa Zymetria, z pozytywów spodziewamy się wzmocnienia pozycja Polski na arenie międzynarodowej, poszanowania prawa i lepszego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i szkolnictwa oraz większej troski o środowisko.

Polaryzujące są kwestie bezpieczeństwa zarówno międzynarodowego jak i wewnętrznego, w tym ochrony granic. Tym bardziej, że znaczna grupa Polek i Polaków obawia się niekontrolowanego napływu migrantów.