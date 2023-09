Inwestorzy w eurolandzie w gorszych nastrojach, a gospodarka Niemiec kurczy się

Fatalną sytuację Niemiec potwierdził instytut Ifo z Monachium, który przewiduje spadek gospodarczy o 0,4 proc. w całym roku. Instytut potwierdził wstępną prognozę z czerwca. Ifo zakłada, że w przyszłym roku dojdzie do wzrostu o 1,4 proc. o punkt procentowy mniej niż przewidywał w czerwcu, a w 2025 r. gospodarka osiągnie wzrost o 1,2 proc.

- Wbrew dotychczasowym oczekiwaniom. nie dojdzie do ożywienia w II półroczu. Trwa w dalszym ciągu spowolnienie i ta tendencja dotyczy niemal wszystkich sektorów — stwierdził Timo Wollmershäuser. — Nasza prognoza dla całego roku pozostaje aktualna, bo PKB jest znacznie wyższy od danych ogłoszonych latem przez urząd statystyczny. Bez tej korekty obniżylibyśmy naszą prognozę wzrostu gospodarczego w 2023 r. o 3 pkt proc. do minus 0,7 proc. — dodał.

Jedynym jasnym punktem jest konsumpcja obywateli, która powinna stopniowo odradzać się w II półroczu. — Wzrost dochodów gospodarstw domowych będzie silny, inflacja będzie powoli maleć, co też doprowadzi do zwiększenia siły nabywczej — argumentował. Dobrą wiadomością jest też to, że mimo wzrostu cen artykułów konsumpcyjnych o 6 proc. w tym roku, w przyszłym roku zwiększą się one o 2,6 proc., a w 2025 r. tylko o 1,9 proc.

Liczba bezrobotnych utrzyma się na razie na wysokim poziomie 2,59 mln w tym roku i 2,58 mln w następnym. Bezrobocie zmaleje do 2,43 mln dopiero w 2025 r. Bilans na rachunku bieżącym dojdzie znów do 7,1 proc. PKB w 2025 r. po przejściowym spadku do 4,2 proc. w 2022 r. z powodu dużego wzrostu cen w imporcie — ocenił Ifo.

Federalny urząd statystyczny Destatis podał z kolei o większym spadku produkcji przemysłowej w lipcu niż oczekiwano. Wyniósł on 0,8 proc. wobec czerwca. Analitycy spodziewali się spadku o 0,5 proc. – Ciemne chmury wiszą nadal nad przemysłem. Słaba gospodarka światowa i droga energia sprawiają, że prognoza jest zła. A co do produkcji, to wygląda to na kolejny stracony kwartał — uznał Alexander Krüger, główny ekonomista w banku Hauck Aushäuser Lampe. Produkcja od maja do końca lipca była o 1,9 proc. mniejsza niż w czasie poprzednich trzech 3 miesięcy.