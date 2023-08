Eris i Pirola, nowe warianty COVID-19. Jakie są objawy?

W celu rozróżnienia, czy mamy do czynienia z wariantem koronawirusa SARS-CoV-2, czy z innym wirusem (np. RSV czy grypy) warto wykonać szybki test, który da odpowiedź na to pytanie. Test pomaga we wczesnym wykryciu zakażenia, co przyczynia się do zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa na inne osoby. Pomaga też we wczesnym rozpoczęciu leczenia.

Czytaj więcej COVID19 COVID-19 w Chinach: Blisko 2 mln zgonów nadliczbowych po zniesieniu obostrzeń Nagłe zniesienie reżimu ścisłej kwarantanny w Chinach w grudniu 2022 roku, które doprowadziło do szerokiej transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 mogło doprowadzić do blisko 2 mln zgonów nadliczbowych w ciągu dwóch miesięcy - wynika z ustaleń amerykańskich badaczy.

Według brytyjskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom Eris jest subwariantem Omikronu i jest obecnie drugim najpowszechniejszym wariantem w Wielkiej Brytanii i najbardziej rozpowszechnionym w USA.

Eksperci uważają, że Eris nie powoduje poważniejszych objawów niż poprzednie subwarianty Omikronu, ale nie jest jasne, czy ten szczep jest bardziej zaraźliwy. Eris jednak potrafi omijać przeciwciała, które wytworzyły się u ludzi w wyniku wcześniejszej infekcji lub po podaniu szczepionki, dlatego trzeba przyjmować dawki przypominające szczepionki przeciw Covid-19, które są stale uaktualniane i dostosowywane przez naukowców do obecnie występującej wersji koronawirusa.



Pirola to potoczna nazwa dla wariantu BA.2.86. Ten podwariant Omikrona zawiera o 30 więcej mutacji białka kolca, w porównaniu z poprzednim wariantem dominującym. Według ekspertów może to oznaczać, że Pirola jest potencjalnie bardziej zakaźna. Może też powodować poważniejsze objawy. Ten wariant jest jednak nowy i dopiero monitorowany.