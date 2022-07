Władze najludniejszego miasta Chin rozpocząły kampanię propagandową, aby "opowiedzieć historie epidemii, rozpowszechnić kulturę wolontariatu i odziedziczyć tradycyjne wartości solidarności, przyjaźni i wzajemnej pomocy" - poinformowała w sobotę lokalna gazeta "Wen Hui Bao".

Gazeta przytoczyła "wzruszające" zdjęcia i filmy z dostawami żywności przekazywanymi osobom starszym jako przykłady tego, czego poszukuje rząd.

Mieszkańcy są zachęcani do przesyłania materiałów za pośrednictwem aplikacji WeChat do końca miesiąca. Najlepsze materiały w sierpniu trafią na specjalną wystawę.

Wprowadzony w kwietniu lockdown w Szanghaju spowodował, że miliony mieszkańców było zamkniętych w swoich mieszkaniach przez około dwa miesiące. Decyzja ta wywołała protesty w całym mieście.

Cenzura w sieci nasiliła się, gdy mieszkańcy skarżyli się na brak żywności i środków medycznych, przymusowe przeniesienie osób z COVID do miejsc kwarantanny i często niespójne egzekwowanie zasad przez władze dzielnicowe i komitety mieszkaniowe. czytaj dalej

Szanghaj powrócił do względnej normalności na początku czerwca, ale mieszkańcy nadal muszą przechodzić regularne testy, by wejść do sklepów i innych miejsc publicznych. Wiele budynków i kompleksów mieszkalnych znów zostało szczelnie zamkniętych, by ograniczyć nowe łańcuchy transmisyjne.