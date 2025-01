Co odpowiada za wzrost zakażeń RSV? W przypadku tego wirusa nie ma obowiązkowych szczepień wśród dzieci, dlatego fakt zaszczepienia albo niezaszczepienia nie jest chyba tutaj kluczowy.

Szczepienia są podstawową metodą zapobiegania infekcjom, ale nie w przypadku wszystkich infekcji mamy dostępne szczepionki. Większość adenowirusów chorobotwórczych czy hMPV, który ostatnio zyskał pewien rozgłos medialny, nie były postrzegane jako priorytetowe, jeżeli chodzi o opracowywanie szczepionek. Obecnie dostępne są już szczepionki przeciwko RSV zarówno białkowe, jak i mRNA, co stanowi ważny krok w walce z tymi wirusami.

Patrząc na wzrastające liczby zakażeń i wydłużającą się listę istotnych patogenów, wydaje się, że także liczba szczepionek, które będziemy stosować w przyszłości, może wzrosnąć. Jestem zdecydowanym zwolennikiem szczepień od wielu lat, musimy jednak pamiętać, że wprowadzanie zbyt szybko zbyt dużej liczby szczepionek do organizmu może wiązać się z nadmiarową ingerencją w jeden z dwóch najbardziej wrażliwych układów człowieka – układ immunologiczny. Dlatego należy podejść do tego z rozwagą, zachowując równowagę między skuteczną profilaktyką a ochroną naturalnych mechanizmów obronnych organizmu.

Wspomniał pan o zyskującym rozgłos hMPV. Czy obawia się pan tego wirusa?

Wirus hMPV w kontekście zagrożenia światowego to na razie fakt medialny. Po pierwsze, to wirus odkryty i opisany już w 2001 roku, więc nie jest to nowy, nieznany patogen. Co więcej, badania sugerują, że był on obecny w obiegu już na 20–30 lat przed oficjalną identyfikacją, a więc już w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Prawdopodobnie hMPV ma pochodzenie zoonotyczne, co oznacza, że pierwotnie występował on u zwierząt, konkretnie ptaków. Litera „h” w hMPV oznacza „human” (ludzki) w odróżnieniu od jego ptasiego odpowiednika. Wydaje się, że wirus ten przeniósł się na ludzi z ptaków.

Raporty amerykańskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom, CDC (ang. Centers for Disease Control and Prevention – red.) od dawna wskazują na hMPV jako na istotny czynnik infekcji dróg oddechowych w Stanach Zjednoczonych. Problemem jest jednak brak dokładnych rejestrów. Podobnie jak w przypadku RSV czy adenowirusów, hMPV nie był wcześniej traktowany jako poważne zagrożenie wymagające systematycznej identyfikacji. Dopiero teraz zaczynamy bardziej szczegółowo monitorować takie patogeny, choć często jest to działanie retroaktywne – podejmowane z opóźnieniem. Nie sposób przeprowadzać kompleksowych testów na obecność wielu wirusów u każdego pacjenta, bo to jest niewykonalne technicznie, fizjologicznie i ekonomicznie.

Nie spodziewa się pan więc powtórki z pandemii koronawirusa?

Doniesienia z Chin wskazujące na wzrost zachorowań i zgonów związanych z hMPV w ciągu ostatnich kilku tygodni brzmią niepokojąco. Musimy zachować rozwagę i nie powtórzyć błędów popełnionych na początku pandemii SARS-CoV-2. Ważne jest jednak, że hMPV to wirus obecny od lat, co sugeruje, że nie ma potencjału pandemicznego. To nie jest też wirus o wysokiej zjadliwości. Nic nie wskazuje na to, by mógł wywołać nową pandemię, a już na pewno nie jest to „najstraszliwszy wirus w historii ludzkości” ani taki, który mógłby rozwinąć się w pandemię na miarę SARS-CoV-2. Niemniej jednak warto go monitorować, zwłaszcza że globalna mobilność, rzędu 100 tys. osób przepływających dziennie między Chinami a resztą świata, sprzyja jego rozprzestrzenianiu. Trwają badania, które mają nas upewnić, czy nie doszło do mutacji zmieniających charakter hMPV.