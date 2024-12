Wirus HIV nie odpuszcza. W 78 proc. przypadków nie znamy drogi zakażenia

To sytuacja, która wymaga podjęcia działań ze strony wszystkich instytucji współpracujących przy monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w Polsce. Brak wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia nas bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę wzrostu liczby zakażeń w ostatnich latach i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania środków przeznaczanych na profilaktykę.

Od wdrożenia badań w 1985 r., do 31 grudnia 2023 r. stwierdzono zakażenie wirusem HIV u 32.935 obywateli Polski i obywateli innych krajów przebywających na terenie Polski. Według szacunków w tej chwili na HIV leczy się w Polsce ok. 3 tys. Ukraińców. Łącznie na terenie kraju leczonych jest ok. 20 tys. osób. Zakładając średni miesięczny koszt leków na poziomie ok 3 tys. zł, wydajemy na to leczenie ok. 500 mln zł rocznie.

Począwszy od 1985 r., wśród ogółu zarejestrowanych osób z wirusem HIV było co najmniej 6499 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 2504 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 5209 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 4194 zachorowania na AIDS, z czego 1496 chorych zmarło.

Liczba nowych zakażeń rośnie z roku na rok, co skłania do wniosku, że coś nie działa tak, jak powinno. Tylko co?

Na pewno kuleje edukacja. Trudno przypomnieć sobie sensowną kampanię edukacyjną, przeprowadzoną w ostatnich latach, a dotyczącą problemu zakażenia wirusem HIV. Częściowo czujność uśpiła też zapewne dostępność nowych leków. Zdaje się, że ludzie zakażeni już wirusem HIV wychodzą z założenia, iż skoro nie chorują na powodowane przez wirusa AIDS i łykają odpowiednią tabletkę, to nie muszą już tak bardzo uważać – przykładowo, nie muszą zabezpieczać się poprzez korzystanie z prezerwatyw. To możliwy, i zarazem niebezpieczny, punkt widzenia.