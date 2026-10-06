Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego 19-proc. CIT to tylko teoria.

Które branże oddają fiskusowi największą część zysków.

Jakie są perspektywy na 2027 r.

Jak firmy mogą obniżyć podatek.

Rząd deklaruje, że stara się ulżyć przedsiębiorcom, ale twarde dane pokazują coś zupełnie innego. Aż o 10 pkt proc. do rekordowych 38 proc. wzrosła w ciągu ostatnich czterech lat efektywna stawka podatkowa płacona przez grupy kapitałowe notowane na warszawskiej giełdzie – wynika z raportu Grant Thorntona, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza. Perspektywy na 2027 r. nie są pozytywne.

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– Biorąc pod uwagę potencjalne wprowadzenie od 2027 r. podwyżki podstawowej stawki CIT z 19 proc. do 22 proc., dla podatników o przychodach powyżej 50 mln euro, trudno liczyć na odwrócenie trendu rosnących obciążeń podatkowych w przyszłym roku – potwierdza Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thorntona.

Kluczowym problemem polskiego systemu podatkowego jest nadmierne skomplikowanie i niestabilność. W efekcie zamiast wspierać gospodarkę, staje się jej hamulcem. Firmom trudno jest planować przyszłe przepływy finansowe, wyniki i inwestycje, skoro tak naprawdę nie wiedzą z jakimi obciążeniami będą musiały się zmierzyć w przyszłym roku i latach następnych.

– Tak nie powinno się tworzyć prawa podatkowego. Szczególnie takiego, które w sposób ewidentny uderza w firmę. Oczywiście rozumiem potrzeby budżetowe. Rozumiem również ryzyko przekroczenia konstytucyjnych progów zadłużenia, natomiast o tym ryzyku wiadomo było już od dłuższego czasu i jako Business Centre Club ostrzegaliśmy przed takimi konsekwencjami. Niestety, robi się wiele rzeczy na ostatnią chwilę, co w mojej ocenie będzie tylko pogarszać sytuację budżetową kraju – przestrzega Michał Borowski, dyrektor departamentu dialogu regulacyjnego BCC.

Przy wysokim deficycie i rosnących kosztach obsługi długu, presja na wzrost dochodów budżetowych będzie utrzymywać się przez kilka lat. Co w praktyce oznacza to dla biznesu?

– Można oczekiwać przede wszystkim działań kierowanych do największych podmiotów i wybranych branż, dalszego ograniczania preferencji, poszerzania podstaw opodatkowania oraz intensyfikacji kontroli wspieranej cyfryzacją rozliczeń – wymienia Mariusz Tkaczyk, partner GWW Legal & Tax. Dodaje, że podwyżka CIT dla wszystkich firm jest politycznie trudniejsza do przeprowadzenia, ale przedsiębiorcy powinni zakładać, że łączne obciążenia podatkowe raczej nie spadną.

Które branże płacą najwyższe podatki

Widać znaczące różnice w poziomie opodatkowania, jeśli chodzi o spółki krajowe i zagraniczne. W poprzednich latach wyższe podatki płaciły firmy zagraniczne. Od dwóch lat jest odwrotnie. W 2025 r. efektywna stawka podatkowa dla podmiotów krajowych wzrosła do 39 proc. (wobec 34 proc. w 2024 r.), przewyższając wskaźnik dla podmiotów zagranicznych o 7 pkt proc. Różnica się pogłębia – rok temu wynosiła 3 pkt proc.

Widać również dużą różnicę w opodatkowaniu firm państwowych i prywatnych. Już trzeci rok z rzędu to podmioty państwowe borykają się z większymi obciążeniami. W 2025 r. efektywna stawka podatkowa wyniosła tam 45 proc. Niewielkim pocieszeniem jest, że w 2024 r. było jeszcze gorzej (aż 54 proc.). Wyższe podatki w firmach państwowych wynikają z tego, że Skarb Państwa dominuje w kapitałochłonnych i silnie regulowanych branżach, w których częściej występują znaczące różnice pomiędzy wynikiem księgowym a podatkowym oraz zdarzenia o charakterze jednorazowym. Do tego dochodzą podatki sektorowe.

Jak wygląda sytuacja w firmach prywatnych? Tam wprawdzie podatek jest niższy niż w przedsiębiorstwach państwowych, ale nadal wysoki (37 proc.) i – co istotne – idzie w górę (wzrost o 7 pkt proc. względem 2024 r.).

Widać również znaczącą różnicę w zakresie opodatkowania poszczególnych branż. Najwięcej fiskusowi oddają spółki energetyczne, odzieżowe i obuwnicze, paliwowo-gazowe, chemiczne i banki. Natomiast – analogicznie jak rok temu – na drugim końcu zestawienia znajdują się producenci gier, ze średnią stawką wynoszącą zaledwie 11 proc. Innymi słowy, najniższe podatki mamy tam, gdzie najłatwiej wykorzystywać preferencje podatkowe (B+R, IP Box, ulgi innowacyjne), a najwyższe tam, gdzie dominuje kapitałochłonność, regulacja i ryzyko dużych odpisów.

Niepokojące wnioski płyną również z analizy wysokości podatku w zależności od wielkości firmy. Największe grupy kapitałowe, notowane w indeksach WIG20 i mWIG40, zdołały utrzymać stawkę podatkową na poziomie sprzed roku. Natomiast widoczny wzrost zanotowały po raz kolejny podmioty z sWIG80. Stawka poszła tam w górę z 36 proc. do aż 43 proc. To najwyższy odczyt dla tej kategorii w całej historii badania i różnica aż o 13 pkt proc. wobec największych przedsiębiorstw. A to przecież sektor MŚP jest motorem polskiej gospodarki.

Jak firmy mogą obniżyć podatki? I dlaczego często nie korzystają z tej możliwości?

Eksperci zgodnie twierdzą, że nominalna stawka CIT coraz słabiej oddaje rzeczywiste obciążenia przedsiębiorstw w Polsce.

– Dzisiaj o wysokości podatku decyduje nie tylko sama stawka, ale przede wszystkim konstrukcja systemu podatkowego oraz zdolność firm do efektywnego zarządzania rozliczeniami na poziomie całej grupy kapitałowej – mówi Piotr Liss, partner w RSM Poland. Potwierdza, że wiele grup kapitałowych oddaje państwu znacznie większą część wypracowanego zysku niż mogłoby wynikać z pobieżnego spojrzenia na ustawę o CIT.

– Co ważne, nie jest to jednorazowy skutek konkretnej zmiany przepisów; trend systematycznego wzrostu efektywnego opodatkowania przedsiębiorstw obserwujemy od kilku lat. Innymi słowy, firmy płacą coraz więcej, nawet jeśli nominalna stawka podatku pozostaje taka sama – podkreśla ekspert z RSM Poland.

Jedną z kluczowych przyczyn, jeśli chodzi o różnice pomiędzy nominalną a realną wysokością podatku, są koszty obciążające wynik finansowy, których nie można odliczyć podatkowo albo można to zrobić z opóźnieniem.

– Dotyczy to kosztów finansowania, odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, rezerw i amortyzacji rozliczanej według odmiennych zasad. Jednak nawet tam, gdzie przepisy przewidują korzystne rozwiązanie, jego zastosowanie nie zawsze jest wolne od sporów – mówi Łukasz Kupień, partner w MDDP. Dodaje, że szczególnie wyraźnie widać to w podatku u źródła. Organy podatkowe kwestionują też prawo do preferencji, a spór o status rzeczywistego właściciela czy zakres należytej staranności może prowadzić do poboru podatku mimo istnienia podstaw do zwolnienia lub niższej stawki.

– Z podobnie restrykcyjnym podejściem podatnicy spotykają się także przy rozliczaniu kosztów: wydatek poniesiony w działalności gospodarczej nie zawsze zostaje uznany za koszt podatkowy – mówi Kupień.

To wszystko sprawia, że przy niejednoznacznych przepisach oraz restrykcyjnym podejściu organów podatkowych przedsiębiorstwa często wybierają konserwatywne stanowisko zamiast podejmowania ryzyka sporu z fiskusem.

– Dotyczy to zarówno rozpoznawania kosztów, jak i korzystania z określonych preferencji podatkowych czy innych mechanizmów pozwalających na zmniejszenie obciążenia. Ryzyko naliczenia odsetek, dodatkowych zobowiązań podatkowych, a w określonych przypadkach także odpowiedzialności osób zajmujących się rozliczeniami oraz perspektywa wieloletniego sporu z fiskusem powodują, że nie każda potencjalna korzyść podatkowa jest w praktyce uwzględniana w rozliczeniu CIT – podsumowuje Bartosz Matusik, partner kierujący działem podatkowym DLA Piper w Polsce.