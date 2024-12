Również zdaniem Leszka Skiby, prezesa Instytutu Sobieskiego (i byłego wiceministra finansów w rządzie PiS), nadmiernie optymistyczne wydają się przede wszystkim założenia co do wpływów z VAT. W 2025 r. ma to być niemal 350 mld zł, a w relacji do wartości PKB – ok. 8,8 proc. – To poziom, który nigdy dotychczas nie został osiągnięty, a warto pamiętać, że w ostatnim czasie nie nastąpiły żadne zmiany w postaci stawek VAT – zaznaczył Skiba w niedawnym raporcie Instytutu „Polska w dryfie”.

W ciągu ostatniej dekady wpływy z VAT wynosiły maksymalnie 8,2 proc. PKB w 2018 r. i 2021 r. wobec 6,8 proc. PKB w 2015 r. (taki wyraźny skok wobec 2015 r. to efekt uszczelnienia systemu podatkowego za rządów PiS). – Gdyby do budżetu trafiło rekordowe 8,2 proc PKB zamiast założonych 8,8 proc. PKB, będziemy mieć niedobór dochodów w wysokości 0,6 proc. PKB. I wówczas bez cięć wydatków oraz dodatkowych dochodów deficyt sektora publicznego wzrośnie do 6,1 proc. PKB zamiast planowanego 5,5 proc. w 2025 r. – ostrzega Skiba.

Ile wyniesie deficyt publiczny w 2025 r.

Również zdaniem Karola Pogorzelskiego, ekonomisty Banku Pekao, w przyszłym roku trzeba się będzie liczyć z pewną słabością dochodową budżetu. Ale według niego nie musi to oznaczać wyższego deficytu.

– Na dziś wydaje się, że w 2025 r. nie będziemy świadkami aż tak dużego rozczarowania jak w tym roku – mówi Pogorzelski. – Ale negatywnie może zaskoczyć konsumpcja gospodarstw domowych i rentowność przedsiębiorstw, co może być efektem braku poprawy w otoczeniu międzynarodowym. Czekamy na odbicie gospodarcze w strefie euro, ale to wciąż się odsuwa w czasie. Do tego rośnie ryzyko wybuchu w przyszłym roku wojen handlowych, co uderzyłoby w polski eksport i przemysł – wylicza Pogorzelski.

Takie tendencje na rynkach mogą uderzyć też w dochody budżetu państwa, ale ekonomista jednocześnie podkreśla, że przy niższych od założeń wydatkach (główne na zbrojenia) deficyt może utrzymać się w planowanych 5,5 proc. PKB.