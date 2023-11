Andrzej Domański, poseł KO i jeden z głównych ekonomicznych doradców Donalda Tuska zaznaczył w rozmowie z Radiem Zet, że poprzedni rząd premiera Mateusza Morawieckiego planował znieść w przyszłym roku zerowy VAT na żywność. — Zerowy VAT na żywność został zniesiony w projekcie budżetu przedstawionym przez PiS – podkreślił.

Co tymczasem zrobi nowy rząd? Domański przyznał, że jego zdaniem VAT powinien wrócić do standardowej stawki na poziomie 5 proc. Jak zaznaczył, „polski system podatkowy jest w dużej mierze oparty na podatku VAT” i jest on konieczny, by móc finansować niezbędne inwestycje, wśród których wymienił podwyżki w oświacie.

– W mojej opinii taką niezbędną inwestycją jest podwyżka dla nauczycieli o 30 proc. Musimy mieć w tym celu źródła przychodu i ten 5-proc. VAT na żywność może być jednym z takich źródeł – stwierdził Domański.

Zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzona w 2022 roku, by załagodzić skutki wysokiej inflacji. Miała wygasnąć 30 czerwca 2023 roku, ale została przedłużona do grudnia 2023 roku. Zerowy VAT obejmuje między innymi takie produkty spożywcze, jak zboża, mięso, ryby, mleko, jaja, warzywa, owoce, tłuszcze zwierzęce i roślinne czy mleko do żywienia niemowląt i dzieci.