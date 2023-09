Który rząd zadłużył Polskę najbardziej, PO-PSL czy PiS? Policzyliśmy

Inflacja pomogła

Na koniec 2023 r. dług Polski ma wynieść 49,3 proc. PKB, co zdaniem polityków PiS ma dowodzić, że finanse publiczne są w dobrej kondycji. Zwłaszcza na tle innych krajów Unii Europejskiej. Według prognoz Komisji Europejskiej w tym roku aż 15 państw UE ma zanotować wyższe zadłużenie niż Polska.

Czy to znaczy, że obecny rząd rzeczywiście zostawia następcy finanse państwa w znakomitym stanie? – Absolutnie nie – komentuje Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych. – Po pierwsze, od 2020 r. mamy do czynienia z ogromną ekspansją fiskalną, której skutki zostały jednak w dużej mierze ukryte przez wysoką inflację, zwiększającą też przecież wartość PKB – zaznacza Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.

Dużo płacimy za dług

Ekonomiści wyliczają, że gdyby nie inflacja, Polska wcale nie wyrastałaby z zadłużenia jak ostatnio. Odwrotnie, wskaźnik do PKB sięgałby obecnie ok. 56–57 proc.

– Po drugie, sygnałem ostrzegawczym mogą być rosnące koszty obsługi długu – ocenia Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. – Okazuje się, że już obecnie są one, w relacji do wartości długu, niemal najwyższe w UE, przed nami są tylko Węgry – wylicza. W takim ujęciu Polska w 2023 r. za pożyczone pieniądze zapłaci 4,6 proc. całego długu (na Węgrzech to 6 proc.), podczas gdy np. najbardziej zadłużona w UE Grecja – ok. 2 proc.

– To ważny wskaźnik, na który powinniśmy zwracać dużą uwagę. Swego czasu Rumunia miała zadłużenie na poziomie jedynie 38 proc. PKB, ale i tak nie uchroniło jej to od utraty płynności przy niekontrolowanym wzroście rentowności papierów skarbowych – ostrzega Dudek.

Zatrważające plany

– Kolejny problem to wprost zatrważające plany finansowe na 2024 r., które przygotował rząd PiS w postaci ustawy budżetowej – ostrzega Dudek. Mówią one o wzroście zadłużania o najwyższe w historii 340 mld zł (i rekordowo wysokich potrzebach pożyczkowych), do ok. 2 bln zł.