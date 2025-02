Unibep odbuduje w tym roku zyski. Ale to nie koniec

Co z budownictwem energetycznym?

Istotne jest to, że będą płynąć tam znaczące strumienie środków publicznych, a energetyka charakteryzuje się dobrą rentownością i większymi barierami wejścia, co skutkuje mniejszą wojną cenową między oferentami. Warto dodać, że w kubaturze kilkunastu bardzo ostro rywalizujących o kontrakt oferentów to norma. W energetyce jest inaczej.

W tym segmencie interesujące dla nas są co najmniej trzy kierunki. Elektrownie kogeneracyjne – w 2024 roku pozyskaliśmy jako partner w konsorcjum kontrakt na budowę takiego obiektu w Elblągu za 167 mln zł. Drugi kierunek to ciepłownictwo – mamy na koncie realizacje takich kontraktów oraz referencje. Trzeci, na razie w kategorii przyszłych planów, to sieci przesyłowe. PSE ma realizować plan rozbudowy infrastruktury przesyłowej. Działanie w tym zakresie wymaga od nas pozyskania referencji, a najszybszym sposobem byłoby rozpoczęcie procesu M&A, do czego obecnie jeszcze nie jesteśmy zdolni, ale zakładamy, że możliwe jest to już w drugiej połowie 2025 r.

Będziemy się przyglądać rynkowi i selektywnie podchodzić do kontraktów energetycznych, budować mocne i zdrowe relacje konsorcjalne oraz świadomie wzmacniać nasz potencjał w tym segmencie na przyszłość.

Ogłosiliście plan sprzedaży Unihouse – fabryki modułów dla budownictwa wielorodzinnego i użyteczności publicznej. Na jakim etapie jest poszukiwanie inwestora?

Prowadzimy zaawansowane rozmowy z potencjalnym nabywcą, w najbliższym możliwym czasie ogłosimy decyzję – czy sprzedajemy, czy nie.