Niepewność wokół programu „Na start”. Jak zareagowały kursy deweloperów?

Czytaj więcej Nieruchomości Kredytu „Na start” nie będzie? I bardzo dobrze Flagowy program mieszkaniowy rządu stanął pod znakiem zapytania. Prace nad nim się ślimaczą, ostro krytykuje go Lewica, jeden z koalicjantów. Jeśli programu „Na start” nie będzie, rynek się ustabilizuje, a ceny mieszkań spadną.

Trzy filary strategii mieszkaniowej. Spór w koalicji

Resort rozwoju formalnie prowadzi prace nad trzema elementami strategii mieszkaniowej. Pierwszy to program „Na start” – przewidujący dopłaty do kredytów na zakup pierwszego mieszkania. Drugi to rozruszanie budownictwa społecznego w gminach dzięki radykalnemu zwiększeniu środków na Fundusz Dopłat w budżecie państwa. Trzeci filar to działania propodażowe, mające na celu ułatwienie i przyspieszenie startu inwestycji mieszkaniowych. Koalicjanci od miesięcy próbują znaleźć kompromis, sprawie nie pomogły roszady personalne – minister Krzysztof Hetman (PSL, twarz filaru „kredytowego”) odszedł, by ubiegać się o mandat europosła, wcześniej wiceminister Krzysztof Kukucki (Lewica, twarz filaru „społecznego”) wygrał wybory na prezydenta Włocławka. Resortem kieruje od niedawna Krzysztof Paszyk (PSL), następcy Kukuckiego nie ma do tej pory.

Czytaj więcej Nieruchomości Kupujący czekają na szczegóły kredytu „Na start” Skok rezerwacji w kwietniu świadczy o tym, że jest popyt, który będzie chciał skorzystać z dopłat – mówi Katarzyna Kuniewicz, szefowa działu badań rynku mieszkaniowego w Otodom Analytics.

Lewica chce opodatkować spekulacyjny obrót mieszkaniami

Formalnie projekt ustawy o kredycie „Na start” jest wciąż, od początku kwietnia, na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Tymczasem w zeszłym tygodniu do pierwszego czytania w Sejmie skierowany został złożony w marcu poselski (Lewica) projekt ustawy o zmianach w PCC w zakresie sprzedawania i nabywania mieszkań – to tzw. ustawa antyflipperska. W zamyśle wnioskodawców większe stawki mają ukrócić spekulacyjne zakupy nieruchomości.