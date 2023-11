Te firmy coraz śmielej inwestują we własne źródła energii

Kiepskie warunki

We własne źródła energii inwestuje też MFO, firma specjalizująca się w produkcji zimnogiętych profili stalowych, stosowanych w branży budowlanej i materiałów budowlanych. Obecnie na terenie zakładu produkcyjnego w Kożuszkach ma dwie dachowe instalacje fotowoltaiczne. Nie zaspokajają one jednak w znaczący sposób zapotrzebowania spółki na prąd. MFO zabiega więc o uruchomienie kolejnych instalacji. W tym roku uzyskało prawomocne pozwolenie na ich budowę, a także uzyskało warunki przyłączenia do sieci. – Na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia przygotowaliśmy projekt przyłącza, który musi zostać uzgodniony z PGE, co z reguły trwa około 10-12 miesięcy. O tyle opóźni się przystąpienie przez spółkę do realizacji inwestycji – twierdzi Jakub Czerwiński, członek zarządu MFO. Docelowo planowana instalacja pokryje około 15 proc. zapotrzebowania spółki na energię.

Zarząd spółki zauważa, że infrastruktura energetyczna w Polsce jest przestarzała i nie jest w stanie przyjąć całej energii wyprodukowanej z OZE. – Zakłady energetyczne ustanawiają w związku z tym limity przyłączeń, przedłużają wydawanie warunków przyłączenia i uzgadniania projektów technicznych, a później fizycznego włączenia instalacji PV do sieci. To powoduje, że część inwestycji jest niemożliwa do przeprowadzenia albo że proces inwestycyjny przedłuża się nawet do kilkunastu miesięcy – twierdzi Czerwiński. Na domiar złego, po zmianie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawowo ograniczono możliwość realizowania instalacji fotowoltaicznych jedynie do miejsc, które pokryte są planem zagospodarowania wprost wskazującym obszar dopuszczonej lokalizacji dla przemysłowej instalacji PV. Tymczasem oficjalne dane mówią, że tylko 31,4 proc. powierzchni kraju pokryte jest planem zagospodarowania. – Nie są to sprzyjające warunki do prowadzenia efektywnej polityki energetycznej przez firmy – podsumowuje Czerwiński.