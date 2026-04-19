Niemcy analizują możliwość wydobycia litu z solanek odkrytych ponad 4 kilometry pod ziemią. Według Interesting Engineering lit ten mógłby być wykorzystywany do zasilania europejskich pojazdów elektrycznych. Potencjał wydobywczy nowego złoża jest oceniany w ramach projektu RoLiXX. Dane wskazują, że złoże zawiera około 43 mln ton węglanu litu. Jest on rozpuszczony w głębokich, gorących, słonych wodach formacyjnych (solankach) w permskim piaskowcu czerwonego spągowca (Rottliegend), którego wiek jest oceniany na 300 milionów lat.

Lit rozpuszczony w solankach w Niemczech

Rottliegend znajduje się w górach Basenu Północnoniemieckiego na głębokości od trzech do pięciu kilometrów. Aby ocenić jego potencjał, zespół wykorzysta istniejące głębokie odwierty do systematycznej analizy i naukowej oceny zasobów. Dane wskazują, że poziom litu w niektórych obszarach jest wysoki.

Jednak wydobycie litu z tych solanek wiąże się z ogromnymi wyzwaniami technicznymi. Chociaż solanki zawierają złożoną mieszaninę rozpuszczonych pierwiastków, zmiany ciśnienia i temperatury podczas wydobycia mogą powodować wytrącanie się minerałów z roztworu.

Do tego twarde mineralne składniki złoża mogą zatykać urządzenia i zmniejszać wydajność systemów pompowych i przetwórczych. Aby rozwiązać ten problem, zespół pracuje nad opracowaniem metod wydobycia specjalnie zaprojektowanych do warunków wysokiego zasolenia.

Chiny liderem rynku litu, USA mają największe złoże

Europa jest obecnie zależna od importu litu. Według naukowców, jednym z ich kluczowych celów jest umożliwienie wydobycia litu z niemieckiego złoża przy jednoczesnej minimalizacji tworzenia się stałych pozostałości, które mogłyby utrudniać eksploatację, a nawet prowadzić do problemów środowiskowych. Naukowcy prowadzą również szczegółowe analizy geologiczne i geochemiczne, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób lit jest magazynowany pod ziemią.

To nie jedyne takie odkrycie w ostatnim czasie. W kwietniu media informowały, że w stanie Oregon w USA odkryto prawdopodobnie największe złoże litu w Stanach. Zawiera ono od 20 do 40 mln ton litu. Geolodzy szacują jego wartość na 1,5 biliona dolarów. Eksperci zauważają, że złoże może dać Stanom Zjednoczonym przewagę konkurencyjną w dostawach baterii. Jednak ekolodzy ostrzegają, że wydobycie naruszy delikatną równowagę ekologiczną bardzo cennych środowisk pustyni Oregonu.

Tymczasem wyścig o zasoby potrzebne przy produkcji pojazdów elektrycznych trwa i na razie wygrywają go Chiny. Według BloombergNEF, nowe globalne moce magazynowania energii będą corocznie bić rekordy do 2035 roku, umacniając pozycję Chin i Stanów Zjednoczonych jako największych rynków.

Według Chrisa Williamsa, analityka z firmy konsultingowej Adamas Intelligence, popyt na akumulatory do pojazdów elektrycznych wzrośnie tylko w tym roku o 20 proc., a na systemy magazynowania energii o 50 proc.