Niemcy analizują możliwość wydobycia litu z solanek odkrytych ponad 4 kilometry pod ziemią. Według Interesting Engineering lit ten mógłby być wykorzystywany do zasilania europejskich pojazdów elektrycznych. Potencjał wydobywczy nowego złoża jest oceniany w ramach projektu RoLiXX. Dane wskazują, że złoże zawiera około 43 mln ton węglanu litu. Jest on rozpuszczony w głębokich, gorących, słonych wodach formacyjnych (solankach) w permskim piaskowcu czerwonego spągowca (Rottliegend), którego wiek jest oceniany na 300 milionów lat.
Rottliegend znajduje się w górach Basenu Północnoniemieckiego na głębokości od trzech do pięciu kilometrów. Aby ocenić jego potencjał, zespół wykorzysta istniejące głębokie odwierty do systematycznej analizy i naukowej oceny zasobów. Dane wskazują, że poziom litu w niektórych obszarach jest wysoki.
Jednak wydobycie litu z tych solanek wiąże się z ogromnymi wyzwaniami technicznymi. Chociaż solanki zawierają złożoną mieszaninę rozpuszczonych pierwiastków, zmiany ciśnienia i temperatury podczas wydobycia mogą powodować wytrącanie się minerałów z roztworu.
Do tego twarde mineralne składniki złoża mogą zatykać urządzenia i zmniejszać wydajność systemów pompowych i przetwórczych. Aby rozwiązać ten problem, zespół pracuje nad opracowaniem metod wydobycia specjalnie zaprojektowanych do warunków wysokiego zasolenia.
Europa jest obecnie zależna od importu litu. Według naukowców, jednym z ich kluczowych celów jest umożliwienie wydobycia litu z niemieckiego złoża przy jednoczesnej minimalizacji tworzenia się stałych pozostałości, które mogłyby utrudniać eksploatację, a nawet prowadzić do problemów środowiskowych. Naukowcy prowadzą również szczegółowe analizy geologiczne i geochemiczne, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób lit jest magazynowany pod ziemią.
To nie jedyne takie odkrycie w ostatnim czasie. W kwietniu media informowały, że w stanie Oregon w USA odkryto prawdopodobnie największe złoże litu w Stanach. Zawiera ono od 20 do 40 mln ton litu. Geolodzy szacują jego wartość na 1,5 biliona dolarów. Eksperci zauważają, że złoże może dać Stanom Zjednoczonym przewagę konkurencyjną w dostawach baterii. Jednak ekolodzy ostrzegają, że wydobycie naruszy delikatną równowagę ekologiczną bardzo cennych środowisk pustyni Oregonu.
Tymczasem wyścig o zasoby potrzebne przy produkcji pojazdów elektrycznych trwa i na razie wygrywają go Chiny. Według BloombergNEF, nowe globalne moce magazynowania energii będą corocznie bić rekordy do 2035 roku, umacniając pozycję Chin i Stanów Zjednoczonych jako największych rynków.
Według Chrisa Williamsa, analityka z firmy konsultingowej Adamas Intelligence, popyt na akumulatory do pojazdów elektrycznych wzrośnie tylko w tym roku o 20 proc., a na systemy magazynowania energii o 50 proc.
