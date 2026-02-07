Spółka podała, że w ubiegłym roku jej zobowiązania podatkowe wyniosły 1,2 mld dolarów, wobec 9 mld dolarów rok wcześniej, mimo że jej zyski wzrosły o 45 proc., do niemal 90 mld dolarów.

Skąd tak duży spadek podatku?

Portal Politico pisze, że w dużej mierze to efekt hojnych nowych ulg amortyzacyjnych, które republikańscy ustawodawcy zawarli w ustawie One Big Beautiful Bill. Ma to szczególne znaczenie dla Amazona, który – oprócz utrzymywania ogromnej infrastruktury dla swojej rozbudowanej działalności dostawczej – wydaje miliardy na budowę centrów danych dla sztucznej inteligencji.

Pomogło również, choć w mniejszym stopniu, rozszerzenie ulg na wydatki firm na badania i rozwój.

Firma od dawna jest krytykowana przez Demokratów za płacenie niskich podatków i wygląda na to, że przygotowywała się na krytykę po złożeniu raportu do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.