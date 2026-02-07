Rzeczpospolita
Ekonomia
Reforma Trumpa pomaga Amazonowi. Podatki spadły do 1,2 mld

Cięcia podatkowe wprowadzone przez Republikanów zmniejszyły podatki Amazona o miliardy dolarów – wynika z oficjalnych dokumentów rządowych.

Publikacja: 07.02.2026 17:02

Ulgi Trumpa zmniejszyły podatki technologicznego giganta

Foto: Zach Gibson/Bloomberg

Urszula Lesman

Spółka podała, że w ubiegłym roku jej zobowiązania podatkowe wyniosły 1,2 mld dolarów, wobec 9 mld dolarów rok wcześniej, mimo że jej zyski wzrosły o 45 proc., do niemal 90 mld dolarów.

Skąd tak duży spadek podatku?

Portal Politico pisze, że w dużej mierze to efekt hojnych nowych ulg amortyzacyjnych, które republikańscy ustawodawcy zawarli w ustawie One Big Beautiful Bill. Ma to szczególne znaczenie dla Amazona, który – oprócz utrzymywania ogromnej infrastruktury dla swojej rozbudowanej działalności dostawczej – wydaje miliardy na budowę centrów danych dla sztucznej inteligencji.

Pomogło również, choć w mniejszym stopniu, rozszerzenie ulg na wydatki firm na badania i rozwój.

Firma od dawna jest krytykowana przez Demokratów za płacenie niskich podatków i wygląda na to, że przygotowywała się na krytykę po złożeniu raportu do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

„W ubiegłym roku Kongres wprowadził zmiany w systemie podatkowym, aby zachęcić do większych inwestycji w amerykańską gospodarkę, innowacje i pracowników – czyli obszary, w których Amazon od dawna jest liderem” – poinformowała spółka. „Nasz tegoroczny rachunek podatkowy odzwierciedla te zmiany wprowadzone przez Kongres” – dodano.

Firma szacuje, że w ubiegłym roku zainwestowała w Stanach Zjednoczonych 340 mld dolarów.

Księgowo podatek wyższy, ale…

Zgodnie z zasadami rachunkowości finansowej spółka twierdzi, że jej efektywna stawka podatkowa w 2025 r. wyniosła w rzeczywistości 19,6 proc., choć nie obejmuje to wpływu zwiększonych odpisów amortyzacyjnych. Są one bowiem w istocie przesunięciem w czasie, które pozwala firmom teraz dokonywać większych odliczeń w zamian za mniejsze w przyszłości – pisze Politico.

„Szybsze odliczanie kosztów przynosi krótkoterminowe korzyści, ale ostatecznie ta polityka nie zmienia łącznej kwoty podatku, jaki płacimy” – poinformował Amazon. „Zmienia jedynie moment dokonywania płatności podatkowych” – napisano w komunikacie.

Ile pieniędzy faktycznie trafiło do budżetu?

Jeśli chodzi o rzeczywiste wpłaty gotówkowe na rzecz Departamentu Skarbu z tytułu podatku dochodowego – które mogą obejmować również należności za wcześniejsze lata – firma podała, że przekazała 2,75 mld dolarów, wobec 7,63 mld dolarów w 2024 r.

Spółka nie zapłaciła minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych i nigdy nie informowała o uiszczeniu tej daniny, choć Demokraci wprowadzili ją z nadzieją, że zmusi firmy takie jak Amazon do płacenia wyższych podatków – pisze portal Politico.

Źródło: rp.pl

