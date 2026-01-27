12 min. 2 sek.

Zwolnienia grupowe, umowa UE–Indie i rekordowe ceny złota

Zwolnienia grupowe w Polsce osiągają najwyższy poziom od pandemii, Unia Europejska finalizuje umowę handlową z Indiami, a ceny złota i srebra biją historyczne rekordy. Do tego zielone światło dla polskiego programu SAFE.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Zwolnienia grupowe najwyższe od pandemii

Zwolnienia grupowe zgłoszone do urzędów pracy w 2025 r. objęły ponad 97,5 tys. pracowników – niemal trzykrotnie więcej niż rok wcześniej. Jak pisze Anita Błaszczak na łamach „Rzeczpospolitej”, kluczową rolę odegrała Poczta Polska, która zgłosiła wypowiedzenia zmieniające dla ponad 51 tys. osób. Bez tej decyzji skala zwolnień byłaby mniejsza, ale i tak największa od czasów pandemii. Zdaniem Piotra Soroczyńskiego z Krajowej Izby Gospodarczej, presję na rynek pracy zwiększają rosnące koszty pracownicze, automatyzacja oraz zmieniające się nawyki konsumentów. Eksperci spodziewają się dalszych redukcji zatrudnienia, choć firmy coraz częściej unikają formalnych zwolnień grupowych.

Umowa handlowa Unii Europejskiej z Indiami

27 stycznia podczas szczytu UE–Indie ma zostać podpisana długo negocjowana umowa o wolnym handlu. Porozumienie przewiduje m.in. obniżenie ceł na europejskie samochody z 110 do 40 proc. oraz na alkohol, obecnie obciążony 150-proc. cłem. Jak podaje Reuters, umowa ma wzmocnić nie tylko handel, ale także współpracę w obszarze nowych technologii i bezpieczeństwa. Z porozumienia wyłączono sektor rolny, który pozostaje kluczowy dla indyjskiej gospodarki.