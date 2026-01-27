12 min. 2 sek.
Aktualizacja: 27.01.2026 07:11 Publikacja: 27.01.2026 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Zwolnienia grupowe zgłoszone do urzędów pracy w 2025 r. objęły ponad 97,5 tys. pracowników – niemal trzykrotnie więcej niż rok wcześniej. Jak pisze Anita Błaszczak na łamach „Rzeczpospolitej”, kluczową rolę odegrała Poczta Polska, która zgłosiła wypowiedzenia zmieniające dla ponad 51 tys. osób. Bez tej decyzji skala zwolnień byłaby mniejsza, ale i tak największa od czasów pandemii. Zdaniem Piotra Soroczyńskiego z Krajowej Izby Gospodarczej, presję na rynek pracy zwiększają rosnące koszty pracownicze, automatyzacja oraz zmieniające się nawyki konsumentów. Eksperci spodziewają się dalszych redukcji zatrudnienia, choć firmy coraz częściej unikają formalnych zwolnień grupowych.
27 stycznia podczas szczytu UE–Indie ma zostać podpisana długo negocjowana umowa o wolnym handlu. Porozumienie przewiduje m.in. obniżenie ceł na europejskie samochody z 110 do 40 proc. oraz na alkohol, obecnie obciążony 150-proc. cłem. Jak podaje Reuters, umowa ma wzmocnić nie tylko handel, ale także współpracę w obszarze nowych technologii i bezpieczeństwa. Z porozumienia wyłączono sektor rolny, który pozostaje kluczowy dla indyjskiej gospodarki.
Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała dokumenty złożone przez Polskę w ramach programu SAFE. Zatwierdzony plan narodowy zakłada dofinansowanie 139 projektów na łączną kwotę 43,7 mld euro. Unijny komisarz ds. budżetu Piotr Serafin wyraził nadzieję, że umowa pożyczkowa zostanie podpisana jeszcze tej zimy. Środki z programu SAFE mają wzmocnić bezpieczeństwo i odporność strategiczną kraju.
Cena złota po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 5100 dol. za uncję, ustanawiając nowy rekord. Rekordy pobiło także srebro, którego cena wzrosła powyżej 110 dol. za uncję, a platyna i pallad osiągnęły najwyższe poziomy od lat. Analitycy HSBC wskazują, że wzrosty napędzają napięcia geopolityczne, słabość dolara oraz rosnący popyt ze strony banków centralnych i inwestorów indywidualnych.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
