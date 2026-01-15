11 min. 16 sek.

Iran na krawędzi, młodzi bez pracy i rekordowa nadwyżka handlowa Chin

Eskalacja protestów w Iranie niepokoi USA i UE, młode pokolenie coraz trudniej odnajduje się na rynku pracy, a Chiny notują historyczną nadwyżkę handlową. Bruksela decyduje o miliardach euro wsparcia dla Ukrainy.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Iran: protesty, ofiary i groźba interwencji USA

Protesty w Iranie nie ustają, mimo że władze w Teheranie deklarują pełną kontrolę nad sytuacją. Według doniesień agencji informacyjnych liczba ofiar przekroczyła 2 tysiące osób, choć dane są trudne do zweryfikowania z powodu blokady internetu. Rosnąca skala przemocy zaniepokoiła Stany Zjednoczone. Prezydent Donald Trump zasugerował możliwość interwencji w celu ochrony ludności cywilnej. Irańskie władze odpowiedziały ostrzeżeniem, że każdy atak USA spotka się z reakcją. Tymczasem, jak informuje BBC, Waszyngton rozpoczął ewakuację części personelu wojskowego z baz na Bliskim Wschodzie, w tym z Kataru.

Pokolenie Z w defensywie na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy wyraźnie się pogarsza. Dane Pracuj.pl pokazują, że w 2025 r. opublikowano 110 tys. ofert dla osób rozpoczynających karierę – o jedną trzecią mniej niż w rekordowym 2022 r.. Anna Goreń z Pracuj.pl podkreśla, że start zawodowy jest dziś trudniejszy niż kilka lat temu.