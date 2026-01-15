Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

11 min. 16 sek.

Iran na krawędzi, młodzi bez pracy i rekordowa nadwyżka handlowa Chin

Eskalacja protestów w Iranie niepokoi USA i UE, młode pokolenie coraz trudniej odnajduje się na rynku pracy, a Chiny notują historyczną nadwyżkę handlową. Bruksela decyduje o miliardach euro wsparcia dla Ukrainy.

Publikacja: 15.01.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

Iran: protesty, ofiary i groźba interwencji USA

Protesty w Iranie nie ustają, mimo że władze w Teheranie deklarują pełną kontrolę nad sytuacją. Według doniesień agencji informacyjnych liczba ofiar przekroczyła 2 tysiące osób, choć dane są trudne do zweryfikowania z powodu blokady internetu. Rosnąca skala przemocy zaniepokoiła Stany Zjednoczone. Prezydent Donald Trump zasugerował możliwość interwencji w celu ochrony ludności cywilnej. Irańskie władze odpowiedziały ostrzeżeniem, że każdy atak USA spotka się z reakcją. Tymczasem, jak informuje BBC, Waszyngton rozpoczął ewakuację części personelu wojskowego z baz na Bliskim Wschodzie, w tym z Kataru. 

Czytaj więcej

W Iranie trwają najpoważniejsze od lat protesty. Według niesprawdzonych informacji zginęlo od kilkus
Konflikty zbrojne
Reuters: USA mogą zaatakować Iran w ciągu 24 godzin. Teheran grozi odwetem

Pokolenie Z w defensywie na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy wyraźnie się pogarsza. Dane Pracuj.pl pokazują, że w 2025 r. opublikowano 110 tys. ofert dla osób rozpoczynających karierę – o jedną trzecią mniej niż w rekordowym 2022 r.. Anna Goreń z Pracuj.pl podkreśla, że start zawodowy jest dziś trudniejszy niż kilka lat temu.

Czytaj więcej:

Twarde lądowanie pokolenia Z na rynku pracy
Raporty ekonomiczne
Twarde lądowanie pokolenia Z na rynku pracy

Pro

Reklama
Reklama

Rekordowa nadwyżka handlowa Chin mimo napięć

Chińskie służby celne podały, że w 2025 r. nadwyżka handlowa Chin sięgnęła niemal 1,2 bln dolarów – to najwyższy wynik w historii. Oznacza to wzrost o blisko 20 proc. rok do roku, mimo ograniczenia wymiany handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Rosnący eksport Państwa Środka budzi jednak niepokój partnerów handlowych, w tym Unii Europejskiej. Pekin próbuje ograniczać nadprodukcję i pobudzać popyt wewnętrzny, ale dotychczasowe działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. 

Czytaj więcej

Państwo Środka ograniczyło nie tylko swoje zakupy w Rosji, ale i swój eksport do Rosji
Handel
Chiny ograniczają handel z Rosją. Nie chcą już więcej ropy, węgla czy paliw

Bruksela decyduje o miliardach dla Ukrainy

Komisja Europejska zdecydowała o przeznaczeniu pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro. Jak informuje Reuters, dwie trzecie środków trafi na zakup uzbrojenia od unijnych producentów, a jedna trzecia bezpośrednio do ukraińskiego budżetu. Decyzja zapada w czasie zmian w ukraińskim rządzie, gdzie nowym ministrem energii został Denis Szmychal.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Dyplomacja Relacje USA-Iran Miejsca Regiony Europa Belgia Bruksela Ukraina Azja Chiny Iran Bliski Wschód Osoby Donald Trump Handel Budżet Państwa Praca Gospodarka Podcast Rynek pracy biznes Makroekonomia Bezrobocie ekonomia pokolenie Z wydatki zbrojenia

Powiązane

Amazon ma dla Europy jej własną chmurę
Biznes
Amazon ma dla Europy jej własną chmurę
Duże IPO czeskiej spółki zbrojeniowej
Biznes
Duże IPO czeskiej spółki zbrojeniowej
Cyfrowa ewolucja MŚP: Dlaczego w 2026 roku czekanie będzie najdroższą strategią?
Biznes
Cyfrowa ewolucja MŚP: Dlaczego w 2026 roku czekanie będzie najdroższą strategią?
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Polska celem hakerów, groźby Trumpa wobec partnerów Iranu i AI Google w Apple

11 min. 28 sek.

Rosyjski dyktator zagrabił majątki kolejnych dwóch firm zagranicznych
Biznes
Rosja przejmuje fabryki zagranicznych koncernów. Uderzenie w polski i duński kapitał
Córka Putina odpoczywała na Malediwach
Biznes
Gdzie świętowali rosyjscy miliarderzy i władze? Wyróżniają się trzy kierunki
Rosjanie tracą kosmos. Dorównała im nawet Nowa Zelandia
Biznes
Rosjanie tracą kosmos. Dorównała im nawet Nowa Zelandia
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
ETS problemem dla firm, elektryki z Chin, prezes Fedu pod presją

11 min. 52 sek.

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama