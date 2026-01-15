11 min. 16 sek.
Aktualizacja: 15.01.2026 08:31 Publikacja: 15.01.2026 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Protesty w Iranie nie ustają, mimo że władze w Teheranie deklarują pełną kontrolę nad sytuacją. Według doniesień agencji informacyjnych liczba ofiar przekroczyła 2 tysiące osób, choć dane są trudne do zweryfikowania z powodu blokady internetu. Rosnąca skala przemocy zaniepokoiła Stany Zjednoczone. Prezydent Donald Trump zasugerował możliwość interwencji w celu ochrony ludności cywilnej. Irańskie władze odpowiedziały ostrzeżeniem, że każdy atak USA spotka się z reakcją. Tymczasem, jak informuje BBC, Waszyngton rozpoczął ewakuację części personelu wojskowego z baz na Bliskim Wschodzie, w tym z Kataru.
Sytuacja młodych na rynku pracy wyraźnie się pogarsza. Dane Pracuj.pl pokazują, że w 2025 r. opublikowano 110 tys. ofert dla osób rozpoczynających karierę – o jedną trzecią mniej niż w rekordowym 2022 r.. Anna Goreń z Pracuj.pl podkreśla, że start zawodowy jest dziś trudniejszy niż kilka lat temu.
Chińskie służby celne podały, że w 2025 r. nadwyżka handlowa Chin sięgnęła niemal 1,2 bln dolarów – to najwyższy wynik w historii. Oznacza to wzrost o blisko 20 proc. rok do roku, mimo ograniczenia wymiany handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Rosnący eksport Państwa Środka budzi jednak niepokój partnerów handlowych, w tym Unii Europejskiej. Pekin próbuje ograniczać nadprodukcję i pobudzać popyt wewnętrzny, ale dotychczasowe działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.
Komisja Europejska zdecydowała o przeznaczeniu pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro. Jak informuje Reuters, dwie trzecie środków trafi na zakup uzbrojenia od unijnych producentów, a jedna trzecia bezpośrednio do ukraińskiego budżetu. Decyzja zapada w czasie zmian w ukraińskim rządzie, gdzie nowym ministrem energii został Denis Szmychal.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
