Nowe cła Trumpa a polscy producenci mebli

Donald Trump ogłosił nowe cła, które zaczną obowiązywać 1 października. Najbardziej dotkliwe będą 100 proc. opłaty na import leków, jednak dla Polski kluczowe są 30 proc. cła na meble tapicerowane oraz 50 proc. na kuchenne i łazienkowe. Stany Zjednoczone to jeden z głównych rynków eksportowych dla polskiej branży meblarskiej. Eksperci ostrzegają, że decyzja Trumpa może poważnie wpłynąć na finanse wielu polskich firm.

Orlen Paczka i Poczta Polska razem

Według „Rzeczpospolitej” Poczta Polska przejmie udziały w Orlen Paczce, a docelowo całą spółkę. Nowy podmiot stanie się jednym z największych graczy na rynku kurierskim – łącząc 14 tys. punktów Orlenu i ponad 20 tys. placówek Poczty. Prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz podkreśla, że współpraca to element transformacji spółki. Nie brakuje jednak sceptycznych głosów, które ostrzegają, że Poczta może nie udźwignąć tak dużego projektu w trakcie restrukturyzacji.

Rosyjskie drony i apel o wzmocnienie obrony NATO

Prezydent Łotwy Edgars Rinkevics wezwał NATO do zwiększenia ochrony przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. To reakcja na pojawienie się rosyjskich dronów w pobliżu jednostek wojskowych w Danii. Sojusz wysłał dodatkową fregatę na Morze Bałtyckie, ale Moskwa zaprzecza naruszeniom i grozi zdecydowaną odpowiedzią na „każdą agresję”. Ostatnie prowokacje Rosji mogą przyspieszyć decyzje UE o wspólnym finansowaniu wydatków na obronność.

Spotkanie Trumpa i Erdogana: myśliwce F-35 i rosyjskie paliwa

Donald Trump spotkał się z Recepem Tayyipem Erdoganem, aby rozmawiać o zakupie amerykańskich F-35 oraz ograniczeniu importu rosyjskich surowców energetycznych przez Turcję. W zamian USA miałyby znieść część sankcji wobec Ankary. Dodatkowo Turkish Airlines podpisały kontrakt na zakup 75 samolotów Boeinga i negocjują kolejne dostawy. Spotkanie obu liderów może mieć kluczowe znaczenie dla równowagi sił w regionie.

