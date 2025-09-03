Aktualizacja: 03.09.2025 00:38 Publikacja: 03.09.2025 00:00
Uczestnicy debaty w redakcji „Rzeczpospolitej” (od lewej): Grzegorz Kozioł, kierownik sekcji w Dziale Komercjalizacji NCBR, dr n. med. Anna Czarnecka, ekspertka w Dziale Zarządzania Strategicznego NCBR; dr inż. Anna Tyburska-Staniewska z Działu Zarządzania Strategicznego NCBR; Izabela Fiszer, dyrektor Departamentu Inicjatyw Strategicznych w filarze inwestycyjnym PARP
Foto: tv.rp.pl
Technologie krytyczne dla Europy. Budowa technologicznej odporności Unii Europejskiej szansą dla polskiej nauki i biznesu – to temat debaty „Rzeczpospolitej”. Rozmowa poświęcona była jednej z najnowszych inicjatyw Komisji Europejskiej: STEP, czyli Platformie na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy. Program obejmuje trzy podstawowe obszary: biotechnologie, technologie cyfrowe i deep tech oraz technologie czyste i zasobooszczędne. Cel: wzmocnić europejski przemysł, by był bardziej niezależny, innowacyjny i odporny na wstrząsy. Działanie realizowane jest ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
Punktem wyjścia była diagnoza przyczyn uruchomienia STEP. Jak przypomniała dr inż. Anna Tyburska-Staniewska z Działu Zarządzania Strategicznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przez lata Europa optymalizowała koszty, przenosząc produkcję tam, gdzie praca była tańsza, a surowce łatwiej dostępne. – Na czasy stabilne było to efektywne, jednak czasy te się skończyły, a Unia Europejska stanęła przed globalnymi wyzwaniami Pierwszym wyzwaniem była pandemia. Wtedy okazało się, że mamy zaburzenia dostaw, fabryki w Chinach przestają funkcjonować, w Europie są lockdowny. Brakowało komponentów, surowców, stanęły linie produkcyjne, mieliśmy opóźnienia w dostawach, a w konsekwencji nastąpił wzrost cen – wymieniała. Kolejnym wstrząsem była wojna w Ukrainie, która unaoczniła skalę uzależnienia od rosyjskich surowców. – Musieliśmy bardzo szybko zmodyfikować łańcuchy dostaw, zaczęto myśleć, jak sprowadzić produkcję bliżej rynków zbytu, rozwijać technologie krytyczne z punktu widzenia Unii Europejskiej – dodała. Efektem tych doświadczeń było przyjęcie nowych regulacji, m.in. Aktu w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie, Aktu w sprawie surowców krytycznych oraz unijnej listy leków krytycznych.
Powołanie STEP rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w lutym 2024 r. było więc niejako naturalną konsekwencją. – Chodzi o wzmacnianie rozwoju i wytwarzania technologii krytycznych, jak też ochrony całych łańcuchów wartości tych technologii – wyjaśniła dr n. med. Anna Czarnecka, ekspertka w Dziale Zarządzania Strategicznego NCBR. Podkreśliła, że STEP nie tworzy nowego funduszu, lecz koordynuje środki już dostępne w jedenastu programach UE.
– Podstawowy cel instrumentu STEP to wsparcie w rozwoju i wytwarzaniu technologii krytycznych i ochrona ich łańcuchów wartości – zaznaczyła. Za krytyczne uznaje się technologie przełomowe o dużym potencjale gospodarczym lub takie, które znacząco ograniczają strategiczne zależności UE. Na tej podstawie wyznaczono trzy sektory wsparcia: technologie cyfrowe i innowacje w ramach głębokich technologii, czyste i zasobooszczędne technologie (w tym neutralne emisyjnie) – wymieniła dr Czarnecka. Zaakcentowała, że to biotechnologie są dziś najszybciej rosnącym segmentem innowacji i filarem bezpieczeństwa zdrowotnego. – Biotechnologie to wykorzystanie komórek, enzymów, procesów biologicznych do wytwarzania innowacji, od medycyny, farmacji i diagnostyki po ochronę środowiska czy rolnictwo. To obszar, który w ostatnich latach rozwija się bardzo intensywnie i daje nam szansę na budowanie przewag konkurencyjnych, także nad Stanami Zjednoczonymi – powiedziała. Pandemia pokazała jednak skalę zależności od importu API. – Musimy zdawać sobie sprawę, że pomiędzy 60, a 80 procent API do produkcji leków w Unii Europejskiej jest sprowadzane przede wszystkim z Chin i Indii. Nawet jeśli formulacja i pakowanie leków zachodzi w krajach unijnych, to podstawowa substancja czynna ratująca życie jest sprowadzana – wyjaśniła. Stąd unijna lista ponad 200 leków krytycznych i potrzeba specjalizacji. – Żaden kraj nie może produkować wszystkich leków u siebie. Polska również powinna wyspecjalizować się w kilku takich substancjach, aby zabezpieczyć nie tylko siebie, ale także region i budować przewagi konkurencyjne – dodała.
Technologie cyfrowe to drugi filar, od cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji po kwanty i półprzewodniki. – Półprzewodniki sprowadzamy głównie z Tajwanu. Jako Unia stawiamy teraz na rozwój innowacyjnych, przełomowych technologii, by móc je wytwarzać w Europie – tłumaczyła dr inż. Tyburska-Staniewska. Układy scalone są niezbędne w motoryzacji, elektronice użytkowej, systemach AI czy nawigacji, a rozwój centrów danych i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa mają zwiększyć odporność infrastruktury cyfrowej.
Tę triadę domykają technologie czyste i zasobooszczędne, i są one istotne dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. – Transformacja energetyczna przenika się z transformacją cyfrową. Aby mogła się dokonać, musimy rozwijać technologie wodorowe, słoneczne, wodne, wiatrowe czy magazynowania energii – wskazała dr inż. Tyburska-Staniewska. Zwróciła uwagę na zależność od importu komponentów, np. paneli PV. – STEP ma być narzędziem, które pomoże rozwijać innowacyjne technologie w Europie i uniezależnić się od importu – dodała. Ważnym wyzwaniem jest też cały cykl życia technologii, od produkcji po recykling, choćby łopat turbin wiatrowych. – STEP ma być pomocą, by innowacyjne technologie nie tylko szły do przodu, ale byśmy mogli rozwiązywać problemy związane z ich cyklem życia – podkreśliła.
Kto i jak realizuje STEP w Polsce
Obok Narodowego Centrum Badań i Rozwoju program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. NCBR koncentruje się na badaniach i rozwoju przełomowych technologii, PARP zaś na uruchamianiu produkcji na skalę przemysłową. – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma za zadanie wspierać wszystkie te przedsięwzięcia i pomysły naszych przedsiębiorców, którzy mają gotowe produkty w rozumieniu gotowych technologii krytycznych albo mają elementy tych technologii krytycznych, które są gotowi wyprodukować w większych ilościach; w takiej ilości, która będzie niejako masą krytyczną również dla Europy – wyjaśniała Izabela Fiszer, dyrektor Departamentu Inicjatyw Strategicznych. W filarze inwestycyjnym PARP nie finansuje B+R – środki trafiają do projektów gotowych do komercjalizacji.
PARP i NCBR prowadzą nabory wyłącznie w odniesieniu do technologii wskazanych przez Komisję Europejską, w dwóch ścieżkach. Ścieżka A jest dla projektów rozwojowych i wytwarzania nowych, jeszcze nieistniejących na rynku technologii. – To najlepszy sposób, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną – zaznaczyła Fiszer. Ścieżka B zwiększa skalę produkcji technologii już istniejących, by uniezależnić UE od dostaw spoza Wspólnoty. – Ścieżka inwestycyjna ma szerszy kontekst, bo obejmuje 27 krajów członkowskich UE, a także Szwajcarię, Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Z kolei ścieżka B skupia się wyłącznie na niezależności UE – dodała.
W praktyce filar inwestycyjny obejmuje projekty od fabryki do rynku: uruchamianie produkcji komponentów półprzewodników w Europie, procesy składania i pakowania leków czy tworzenie infrastruktury do przyszłych prac badania i rozwoju. – Jeżeli sprowadzamy jakieś cząsteczki i je tutaj w Polsce składamy w końcowy produkt, który trzeba zapakować i przechować, to mówimy o takich inwestycjach, które wpisują się w cały proces przygotowania produktu finalnego – wyjaśniała Fiszer. Podkreśliła też rolę dużych firm w biotechnologii: – O ile sektor MŚP jest w stanie zapewnić jakieś komponenty w łańcuchu wartości, o tyle do wyprodukowania leków krytycznych potrzebne są duże koncerny z doświadczeniem i infrastrukturą. Tylko one są w stanie podołać inwestycjom w czasie, jaki nam pozostał, bo mówimy tu o perspektywie do końca 2029 roku.
Silną stroną STEP jest elastyczność; lista technologii krytycznych ma charakter orientacyjny i może być rozszerzana o kolejne przełomowe rozwiązania. – Gdyby pojawiła się nowa technologia, STEP daje szansę, by również nad nią pracować i ją rozwijać, oczywiście po ocenie jej potencjału przez Komisję Europejską – zaznaczyła Fiszer. Dzięki temu program wzmacnia odporność Europy na globalne wstrząsy i otwiera przestrzeń do budowania przewag technologicznych, z których skorzystają polskie firmy i instytuty badawcze.
Ramy finansowe programu
Budżet dla Polski to 901 mln euro. Z tego 55 procent czyli 495,5 mln euro jest do dyspozycji PARP, reszta w gestii NCBR. Podział na siedem naborów (czyli ścieżki A i B razy trzy sektory) oznacza w sumie niewielkie pule w pojedynczych konkursach. – Alokacje dla takiego naboru to raptem 150 milionów złotych i jednocześnie w przypadku PARP to jest maksymalna kwota dofinansowania projektu. Może się zdarzyć sytuacja, w której jeden projekt, na przykład nowa linia produkcyjna, pochłonie całą alokację naboru – mówiła Fiszer. Część środków zarezerwowano na kolejne tury, by elastycznie reagować na popyt. Minimalne koszty kwalifikowane w PARP to 10 mln zł, a maksymalne dofinansowanie wynosi 150 mln zł. – To nie jest inicjatywa dla wszystkich. Chcemy zaprosić do STEP projekty i firmy, które mają naprawdę dobre rozwiązania. STEP ma finansować technologie, które będą miały znaczenie dla całego rynku i regionu – podkreśliła Fiszer. Obena obejmuje m.in. analizę sprawozdań i modelu finansowego. Finansowanie jest dostępne dla MŚP i dużych firm; w NCBR dopuszczone są konsorcja, w PARP projekty realizuje jeden wnioskodawca, w tym spółki celowej. – W przypadku PARP wnioskodawcą może być firma, która ma co najmniej trzy lata obrotowe zamknięte. Przy takich projektach nie możemy opierać się wyłącznie na deklaracjach – dodała ekspertka z PARP. Doprecyzowała: - STEP to nie Ścieżka SMART – tu chodzi o technologie przełomowe i o suwerenność technologiczną, a nie o wzrost efektywności jednej fabryki.
Praktyka wdrażania STEP
- Nasze projekty są bardziej skierowane na badanie i rozwój, czyli chodzi o to, żeby stworzyć coś nowego. Przedsiębiorca może przyjść z pomysłem, z prototypem, ale celem jest stworzenie czegoś innowacyjnego na skalę europejską. Kryteria są wyśrubowane; te projekty mają być technologicznie wyjątkowe, takie gamechangery, które mogą zmienić rynek – mówił Grzegorz Kozioł, kierownik sekcji w Dziale Komercjalizacji NCBR. Maksymalne dofinansowanie w NCBR sięga 140 mln zł, w zależności od wielkości firmy, a wyróżnikiem są konsorcja łączące biznes z nauką. – Dzięki konsorcjom przedsiębiorcy mogą współpracować z jednostkami naukowymi, które wnoszą zaplecze badawcze i know-how. To daje firmom możliwość rozwoju, a ośrodkom badawczym – finansowanie i cenne doświadczenie – dodał. Kończą się pierwsze nabory biotechnologiczne, w cyfrowych potrwają do końca października, a w czystych i zasobooszczędnych do końca listopada.
Po stronie PARP istotne są reguły realizacyjne i horyzont: projekty mogą trwać dowolnie, ale muszą zakończyć się do 31 grudnia 2029 r. – Jeżeli ktoś zgłasza projekt, musi pamiętać o tzw. efekcie zachęty: nie można rozpocząć żadnych prac przed złożeniem wniosku. Wszystkie wydatki mogą być ponoszone dopiero po złożeniu aplikacji – przypomniała Fiszer. Wyjątkiem są niektóre czynności formalne, np. pozwolenia budowlane.
Zainteresowanie, jak na specjalistyczny program, jest zauważalne. – W NCBR spodziewamy się, że do ścieżki A trafi około 20–25 wniosków – mówił Kozioł. – U nas to też jest około 20–50 projektów. To są tak wyspecjalizowane przedsięwzięcia, że trudno mówić o większej liczbie wniosków – dodała Fiszer.
– Tak, tu mówimy o odważnych pomysłach, od koncepcji po realizację, które mogą realnie zmienić rynek – podkreślił Kozioł. Dr Czarnecka oceniła, że napływ wniosków dobrze odzwierciedla potencjał rynku, zarówno w jednostkach naukowych, jak i w przedsiębiorstwach z zapleczem badawczo-rozwojowym. Liczba projektów pokazuje faktyczny obraz sektora.
Eksperci zgodzili się, że STEP to początek dłuższej drogi. – Wspieramy zarówno finalny produkt, jak i cały łańcuch wartości: komponenty, maszyny, usługi i surowce krytyczne. To ważne, bo czasami projekt nie kończy się gotową technologią, ale dostarcza podstawowe elementy, bez których nie powstanie ona w Europie – tłumaczyła dr Czarnecka. – Może to być element, bez którego ten produkt gotowy nie zaistnieje – doprecyzowała Fiszer.
Obie instytucje podkreślają znaczenie przedscreeningu. – Uruchomiliśmy specjalne formularze, w których wnioskodawcy mogą przedstawić ogólny pomysł, by sprawdzić, czy ich projekt ma sens i czy mieści się w ramach STEP. To pozwala nam wskazać właściwą ścieżkę lub doradzić inną formę wsparcia – mówiła dr Czarnecka. Jak wyjaśniali eksperci, ścieżka A jest projektowana z myślą o technologicznych jednorożcach, a ścieżka B – o ograniczaniu zależności strategicznych.
Ważnym wymogiem STEP jest, aby beneficjent był kontrolowany przez podmiot z UE lub EOG. – Taki warunek został wprowadzony w ramach STEP po raz pierwszy. Ma on zabezpieczyć Europę przed sytuacją, w której przełomowa technologia rozwijana za publiczne środki trafia poza rynek unijny – wyjaśniała Fiszer. – Często rozwijamy w Polsce kandydatów na leki, cząsteczki które później sprzedawane są do Stanów Zjednoczonych. STEP ma temu zapobiec. Chodzi o to, aby efekty tych badań, miejsca pracy i rozwój gospodarczy pozostały w Europie – dodała dr Czarnecka.
STEP niewątpliwie otwiera drzwi do nowych rynków i wzmacnia odporność gospodarki na zewnętrzne wstrząsy. – To oznacza miejsca pracy, wiedzę i rozwój gospodarczy. STEP daje szansę na finansowanie projektów, które dla prywatnych inwestorów mogłyby być zbyt ryzykowne – mówił Kozioł. Zdaniem dr Czarneckiej, choć to dopiero początek drogi, to krok we właściwym kierunku. - Małymi krokami budujemy w Polsce świadomość znaczenia technologii krytycznych i możliwości ich rozwoju na miejscu – podsumowała dr Czarnecka.
MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Technologie krytyczne dla Europy. Budowa technologicznej odporności Unii Europejskiej szansą dla polskiej nauki i biznesu – to temat debaty „Rzeczpospolitej”. Rozmowa poświęcona była jednej z najnowszych inicjatyw Komisji Europejskiej: STEP, czyli Platformie na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy. Program obejmuje trzy podstawowe obszary: biotechnologie, technologie cyfrowe i deep tech oraz technologie czyste i zasobooszczędne. Cel: wzmocnić europejski przemysł, by był bardziej niezależny, innowacyjny i odporny na wstrząsy. Działanie realizowane jest ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
Chiny wzmacniają wpływy w Eurazji, polska gospodarka rośnie dzięki konsumpcji, a wymiana handlowa Unii Europejsk...
Rusza XXXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Tegoroczna edycja pobije dotychczasowe rekordy.
Przez długi czas największą krajową spółką na giełdzie było PKO BP. „Dzięki” politykom tak już nie jest. Czy cze...
Branża piwowarska pozostaje istotnym ogniwem polskiej gospodarki mimo wyzwań, z którymi się mierzy.
Po latach wzrostu polski sektor piwowarski znalazł się w punkcie zwrotnym. Spada sprzedaż, rosną koszty, a nowe...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas