Pozwolenie na budowę nowego hotelu podpisał minister Slaven Radunović, przedstawiciel prorosyjskiej partii Nowa Serbska Demokracja, która wcześniej była częścią koalicji Front Demokratyczny (DF). Jak donosił w 2022 r. „Głos Ameryki”, powołując się na źródła w administracji USA, sojusz ten był finansowany przez Rosję. W rządzie Milojko Spajicia byli członkowie DF zajmują dwa stanowiska wicepremierów i stoją na czele trzech ministerstw.

Spółka K.P.M. ukryta na Wyspach Marshalla

Od momentu założenia w lutym 2004 r. do maja 2020 r. K.P.M. należała do dwóch struktur offshore: Tangril Equities z Brytyjskich Wysp Dziewiczych i Gavroche Investment z Cypru. Obie firmy, jak ustaliło „Radio Swoboda”, są powiązane z Deripaską i zostały wymienione jako należące do niego w dokumentach sądowych w USA i Wielkiej Brytanii.

Rosyjscy bogacze objęci sankcjami od początku wojny Putina starają się zacierać ślady swojej działalności na Zachodzie. Niedawno nowym właścicielem K.P.M. została zarejestrowana na Wyspach Marshalla firma Jolie Services. Ta sama firma zarządza spółką Overseas Assets Management, będącą właścicielem sąsiedniej obok hotelowej, działki. Powstał na niej luksusowy willowy kompleks mieszkaniowy o wartości 50 mln euro. Obie spółki kontrolują na Przylądku Platamouni powierzchnię około 550 tysięcy m2.

Deripaska prawdopodobnie pozostaje też jednym ze współwłaścicieli elitarnego kompleksu jachtowego Porto Montenegro w Tivacie. Oligarchę do projektu przekształcenia bazy wojskowej w marinę dla bogaczy zaprosili amerykańscy inwestorzy.