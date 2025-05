O tym, że część środków z utworzonego po pandemii, a finansowanego ze środków UE Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), trafi na obronność politycy rządzącej koalicji informowali już kilka miesięcy temu. Dziś Jan Szyszko, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosił, że negocjacje z Komisją Europejską się zakończyły i jest zgoda na przesunięcie tych środków na cele obronne.

Schrony, zbrojeniówka, infrastruktura transportowa ze środków z KPO

Co dokładnie będzie finansowane z FBiO? Chodzi o budowę infrastruktury ochrony cywilnej – m.in. schronów. Co ważne, te środki będzie można przeznaczyć również na budowę i remonty infrastruktury transportowej podwójnego zastosowania (dual-use), czyli takiej, która ma również zastosowanie przy transporcie wojska. Tego typu projekty definiuje właśnie resort obrony w ramach projektu Pakt dla Bezpieczeństwa Polski – Pomorze Środkowe. Raport powinniśmy poznać w najbliższych tygodniach. W ramach tego można by sfinansować m.in. lepsze połączenie z portem w Gdyni – tzw. Drogę Czerwoną, ale także infrastrukturę kolejową na Pomorzu.

Kolejnym obszarem, który ma być dofinansowany, są inwestycje w zbrojeniówkę. Na razie nie jest podane publicznie, jak by to miało działać. Przypomnijmy, że obecnie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego są dwa główne źródła publicznych pieniędzy do finansowania inwestycji. Pierwsze to uchwałą rządu z czerwca 2024 r. w sprawie dofinansowania spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej tworzących konsorcjum PGZ Narew kwotą prawie 4 mld zł. Drugie, to przyjęta pod koniec 2024 r. ustawa o finansowaniu działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji, na którą w Funduszu Inwestycji Kapitałowych, nadzorowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, przeznaczono 3 mld zł. Do tej pory z tych 7 mld zł do spółek trafiło mniej niż miliard – te inwestycje powinny przyspieszyć w 2026 r.

Część środków z FBiO ma także zostać przeznaczonych na obszar cyberbezpieczeństwa.