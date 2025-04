Zatory płatnicze pogarszają konkurencyjność polskich firm

Dane te wyglądają szczególnie niepokojąco w kontekście informacji Głównego Urzędu Statystycznego, który podaje, że w Polsce funkcjonuje około 2,5 miliona firm z sektora MŚP. Problemem są dla nich nie tylko długie terminy płatności zapisane na fakturze (średnio aż 13,4 dnia według faktura.pl), ale też zobowiązania opłacone po czasie. Aż 86 proc. MŚP doświadcza nieterminowych płatności ze strony kontrahentów (dane Kaczmarski Inkaso). Wśród nich ponad 52 proc. przyznaje, że posiada faktury opóźnione o więcej niż miesiąc, a w 34 proc. przypadków opóźnienia sięgają nawet dwóch miesięcy.

Szczególnie trudna sytuacja panuje w branżach transportowej, budowlanej, IT, hotelarskiej oraz gastronomicznej. W tych sektorach przedsiębiorcy borykają się z wydłużonymi terminami płatności, które sięgają nawet 90 dni.

– Konsekwencje zatorów płatniczych są daleko idące. Firmy, które otrzymują zapłatę za swoje usługi i produkty po długim czasie od sprzedaży towaru czy wykonaniu usługi, same mają trudności z regulowaniem zobowiązań wobec swoich dostawców, pracowników i instytucji państwowych. Tworzy to efekt domina – jedno opóźnienie może wpłynąć na cały łańcuch powiązań w gospodarce. Taka sytuacja często prowadzi do sięgania po awaryjne, kosztowne kredyty i do niepotrzebnego zadłużania się przedsiębiorców, a nawet do upadku – mówi Kamil Fac, wiceprezes Faktura.pl.

Wskazuje, że w 2024 roku zadłużenie firm zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Długów wzrosło o ponad 600 milionów złotych, a liczba dłużników zwiększyła się do niemal 267 tysięcy.

Szczególnie poszkodowane małe i średnie firmy

Długie terminy płatności są szczególnie uciążliwe dla sektora MŚP. Duże podmioty wykorzystują często swoją silniejszą pozycję rynkową, aby traktować mniejszych kontrahentów jak niewyczerpane źródło kredytowania.