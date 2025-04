Jak wcześniej informował Rosstat, wielkość zaległych wynagrodzeń w 2024 r. wzrosła o 43 proc. i na początku 2025 r. osiągnęła 508 mln rubli (30 mln zł). Na koniec lutego zaległy dług wzrósł do 1,2 mld rubli - 2,3 razy więcej niż rok wcześniej.

Winna rozpętana wojna

Zdaniem Aleksandra Safonowa, profesora Uniwersytetu Finansowego w Moskwie opóźnienia w płatnościach coraz częściej stają się konsekwencją problemów systemowych. Przedsiębiorstwa, a w szczególności duzi gracze o dominującej pozycji na rynku, celowo odraczają rozliczenia z kontrahentami, skutecznie wykorzystując je jako źródło „darmowego pożyczania”. Prowadzi to do kaskadowych problemów, m.in. z wypłatą wynagrodzeń, a czasem do bankructw wykonawców. Ponadto wielu pracodawców przenosi swoich pracowników na umowy cywilnoprawne, unikając w ten sposób uwagi inspekcji pracy. W efekcie – zauważa ekspert. Rzeczywista skala problemów płacowych jest dużo większa, niż podają oficjalne statystyki.

Strajk to zjawisko, którego bardzo obawia się reżim na Kremlu. Dlatego na sytuację w środę zareagowała wicepremier Tatiana Golikowa. Winą obarczyła regiony, które „nie przeciwdziałają takim zjawiskom jak brak wypłaty wynagrodzeń”. Wprawdzie kremlowska biurokracja powołała w regionach specjalne komisje, ale wyniki ich istnienia są żadne.

Według Golikowej w tej dziedzinie opracowano już nowy plan na najbliższy okres, który „po zatwierdzeniu powinien zostać wdrożony wspólnie z regionami”. Czy to pomoże takim zakładom jak AMZ? W Rosji wraz z brakiem wypłat rośnie zatrudnianie na czarno. Jak pisze gazeta RBK, prym w zatrudnieniowej szarej strefie wiodą najbiedniejsze regiony Rosji Baszkiria i Dagestan, a także okupowany przez Rosję ukraiński Krym.