Oberwą polskie części w autach z Niemiec

Kwestie odpowiedzi na amerykańskie cła omawiane były także podczas poniedziałkowego spotkania przedstawicieli koncernów motoryzacyjnych, w tym szefów BMW, Daimler Trucks, IVECO, Mercedesa, Scanii, Stellantisa i Volkswagena z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. - Ciągła zmienność rynków światowych jedynie zwiększa bariery handlowe i koszty dla przedsiębiorstw. Taryfy nie robią nic poza podniesieniem cen dla konsumentów w Europie, Stanach Zjednoczonych i na całym świecie — powiedziała Sigrid de Vries, dyrektor generalna ACEA - Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów. ACEA wezwała KE do poszukiwania konstruktywnego, negocjowanego rozwiązania z USA i unikania działań, które mogłyby zaszkodzić konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

W przypadku Polski problemem amerykańskich ceł będzie prawdopodobny spadek produkcji części i komponentów dla europejskich fabryk aut, produkujących je na rynek amerykański. Według amerykańskiej wywiadowni Dun & Bradstreet (D&B), polscy producenci stracą na nowych taryfach Trumpa blisko 162 mln dolarów. W 2024 r. motoryzacyjny import z Polski do USA wart był 647 mln dol., z czego 643 mln dol. przypadło na części.

UE zakłada, że cła Trumpa dotkną ok. 70 proc. jej eksportu do USA. Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że nowe amerykańskie cła na import z UE wraz z wprowadzeniem przez UE ceł odwetowych mogą obniżyć PKB Polski o 0,43 proc. Przemysł motoryzacyjny będzie jednym z najbardziej dotkniętych sektorów polskiej gospodarki. Branża odpowiada za 8 proc. PKB i zatrudnia ok. 200 tys. osób.