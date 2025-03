Borsuki – produkt polskich inżynierów

- To bardzo istotny kontrakt dla polskiej zbrojeniówki, pojazd zrobiony całkowicie w Polsce, który doskonale zastąpi wysłużone BWP-1. W moim przekonaniu ta wymiana powinna nastąpić jak najszybciej – komentuje Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB, która jest współproducentem m.in. systemu wieżowego ZSSW-30, który jest jednym z wyróżników Borsuka.

Dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej ten kontrakt jest o tyle szczególny, że to właśnie inżynierowie z HSW zaprojektowali większość jego elementów i to oni dysponują czymś, co w UE określa się jako tzw. design authority, czyli możliwości projektowania zmian na tych pojazdach. Jest to projekt, który ruszył w 2014 r. i był finansowany m.in. ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

To jest znacznie lepszy scenariusz niż np. w przypadku armatohaubic Krab, których podwozia są wytwarzane na licencji koreańskiej, co oznacza większe koszty. Dzięki temu, że to polscy inżynierowi zaprojektowali podwozie czy wieżę do Borsuka, takie opłaty nie będą ponoszone. Jest to też sytuacja znacznie lepsza niż np. w przypadku produkcji transporterów opancerzonych Rosomak, które są produkowane na licencji fińskiej Patrii, co do tej pory bardzo skutecznie utrudnia eksport tego produktu.

Oczywiście to nie jest tak, że wszelkie elementy Borsuka są polskie – kupujemy m.in. silniki od niemieckiego MTU czy armatę od amerykańskiego Bushmastera. Ale jak wyjaśniał na łamach Rzeczpospolitej, Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej, „od programu samolotu Iryda w polskim przemyśle nie mieliśmy tak kompleksowego programu zbrojeniowego”.