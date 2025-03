Zakład Hodowli Świń Kima produkuje pociski dla Putina

Co ma świnia do pocisku

Zakład nr 125, zwany także „Kompleksem Hodowli Świń w Pjongjangu”, jest jednym z największych zakładów produkujących amunicję w kraju i ważnym zakładem przemysłu rakietowego. Dokładna lokalizacja zakładu nie jest znana, ale według południowokoreańskich danych wywiadowczych, uzyskanych od północnokoreańskiego dezertera, znajduje się on w dzielnicy Chongkaedong na północno-zachodnich obrzeżach Pjongjangu. Znajduje się tu obszar przemysłowy z linią kolejową, a w pobliżu jest także cmentarz wojskowy, pomnik poległych bohaterów i muzeum nauki.

Łączna powierzchnia strefy przemysłowej, na której może znajdować się zakład, wynosi około 6,2 km kw. W 2021 roku zabudowa nie przekroczyła 2,5 km kw., ale do marca 2025 roku pojawiło się tam już kilkadziesiąt nowych budynków, a powierzchnia zabudowy zwiększyła się prawie 2,5-krotnie. Na zdjęciach satelitarnych z 2023 i 2025 roku w pobliżu strefy przemysłowej widoczne są obiekty przypominające kontenery transportowe.

Daesong Machinery Plant to jedno z najstarszych w KRLD przedsiębiorstw produkujących pociski rakietowe średniego zasięgu. Pierwsze wzmianki o przedsiębiorstwie pojawiły się w latach 60., kiedy to do zakładu przybył z oficjalną wizytą Kim Ir Sen. Południowokoreańska agencja prasowa NK Pro, po przeanalizowaniu oficjalnych zdjęć obiektu, oszacowała możliwą lokalizację. Część produkcji zlokalizowana jest pod ziemią - w górach. Jak podaje NK Pro, w okresie od listopada 2023 r. do sierpnia 2024 r. podziemne warsztaty przeszły znaczącą modernizację i rozbudowę produkcji: zdjęcia satelitarne pokazują, że przy wejściach do tuneli pojawiły się materiały budowlane, rozpoczęto rozbiórkę niektórych budynków naziemnych, a wejścia do tuneli zostały przeniesione. Zdjęcia z lutego 2025 r. przeanalizowane przez The Moscow Times pokazują, że w zakładzie rozebrano kilka konstrukcji wokół wejść do tuneli, wycięto część pasa leśnego i rozpoczęto prace budowlane na dużą skalę.

Wojna Putina dobra dla Kima

Trzecim przedsiębiorstwem, które eksperci wymieniają wśród dostawców amunicji dla armii rosyjskiej, jest Zakład nr 26 w prowincji Chagando. Znajduje się częściowo pod ziemią, dlatego jego rzeczywisty rozmiar nie jest znany. Na fotografiach wykonanych w marcu 2025 r. nie widać żadnych zmian w części naziemnej przedsiębiorstwa.

Innym przedsiębiorstwem, o którym wspomina się w kontekście dostaw wojskowych do Rosji, jest fabryka traktorów Kumsong w mieście Kangso, niedaleko portu Nampo. Największa fabryka traktorów w Korei Północnej produkuje przede wszystkim pojazdy gąsienicowe do transportu i montażu pocisków manewrujących. Położony jest w strefie przemysłowej o powierzchni 0,77 km kw. W 2021 roku zabudowana była zaledwie jedna trzecia terenu, na którym znajdowało się dziewięć budynków. Do roku 2025 powierzchnia zabudowy powiększyła się prawie trzykrotnie, a liczba budynków wzrosła do 16.