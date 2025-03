Czytaj więcej Biznes Oxfam ostrzega: Strzeżcie się nowej arystokracji i oligarchii najbogatszych Światowi miliarderzy coraz szybciej powiększają swoje majątki, wykorzystując swoje monopolistyczne wpływy w polityce i gospodarce – wynika z najnowszego raportu Oxfam. Organizacja przestrzega przed "nową arystokracją" i "oligarchią" najbogatszych.

Akcje Tesli, Amazona, Apple i Mety biją rekordy spadków

Wartość rynkowa Tesli 17 grudnia była wyceniana na 1,5 biliona dolarów, niespełna dwa miesiące później, po dojściu Elona Muska do władzy z pomocą Donalda Trumpa – 715 mld dolarów. Wycena jednej akcji spadła z historycznego szczytu 480 dol. w grudniu o 52 proc. do 230 dol. obecnie, spadki przybrały potem na sile i notowania Tesli straciły od początku roku (YTD) 40 proc., a w ciągu ostatniego miesiąca 37,7 proc.

Amazon stracił w ciągu miesiąca 15,4 proc., jego akcje spadły z rekordowych 241 dol. na początku lutego do 196 dol. obecnie, od początku roku – o 11 proc., bo akurat akcje Amazona rosły do początku lutego, ale korekta jest tak silna, że właśnie zdyskontowała większość notowanych od listopada 2024 r. wzrostów tej firmy.

Apple stracił niemal 3 proc. w ciągu ostatniego dnia, 6,2 proc. w ciągu ostatnich pięciu dni, od początku roku spadł o 11,2 proc. Kurs producenta telefonów praktycznie runął przez weekend, w piątek 7 kwietnia zakończył z notowaniami 238,5 dol., by w poniedziałek inwestorzy obudzili się z akcjami wartymi 225 dol. za papier, spadki w tym tygodniu doszły do 217 dol., potem akcje nieco odbiły do 220 dol. Tu warto jednak dodać, że Apple jest po roku silnych wzrostów, akcje skoczyły ze 170 dol. w marcu 2024 r. do 258 dol. na Boże Narodzenie. Ale gwiazdka dla inwestorów właśnie minęła.

Meta jest jedyną firmą, która mimo zawirowań jest jeszcze na plusie od początku roku, bo mimo spadku kursu o 15 proc. w ciągu ostatniego miesiąca, od początku roku jest 2,7 proc. na plusie. A jeśli ktoś kupił akcje Mety pięć lat temu, korzysta ze wzrostu o 248 proc. Od załamania kursu w listopadzie 2022 r., gdy akcje spadły do 93 dol., w styczniu 2025 r. akcje wzrosły do rekordowych 739 dol. na Walentynki, a potem ruszyła korekta. Dziś akcje są po 605 dol.