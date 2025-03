PARTNER RELACJI: ISW

Podczas panelu „Jak samorządy i biznes mogą wspierać lokalne społeczności?” o współpracy dyskutowali przedstawiciele JST, biznesu, nauki i trzeciego sektora.

– Warto pamiętać, że samorząd terytorialny to wspólnota, a nie tylko władze samorządowe. Firmy są zwykle lokalne, organizacje pozarządowe powstają w oparciu o mieszkańców danego terenu, a władze gminne i powiatowe wybieramy sami jako mieszkańcy. Jakość naszego życia jest uzależniona od współpracy tych podmiotów. Kluczową kwestią jest zaufanie między nimi – mówił Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. I dodał, że niezbędna jest także współpraca ze sferą nauki.

– Naszą ambicją jest rozwijanie badań naukowych, które będą odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych. Stawiamy na współpracę, włączamy się w inicjatywy. Samorządy i lokalne społeczności potrzebują transferu wiedzy, szkoleń i wdrożenia wyników badań naukowych. Najpierw trzeba jednak zbudować partnerstwa, najlepiej długoterminowe – mówiła Ewa Krogulec, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. Jak wskazała, na UW są m.in.: Centrum Transferu Technologii i Wiedzy, Centrum Współpracy i Dialogu, Centrum Biznesu, jak też Platforma Zielonego Dialogu i Centrum Badań i Rozwoju, które nie tylko rozwija, ale i inicjuje projekty.

– Jeśli mówimy o lokalnej współpracy samorządu, biznesu czy nauki, to nie może w niej zabraknąć organizacji pozarządowych. To one są blisko społeczeństwa i potrafią zorganizować lokalne społeczności. Takie połączenie zasobów i możliwości jest optymalne. Warto jednak najpierw zdiagnozować problemy i wyznaczyć kierunki współpracy – mówiła Monika Nowacka, prezes Fundacji Instytut Przedsiębiorczości Społecznej.

– Z modelu potrójnej helisy innowacji przechodzimy w helisę poczwórną i tym czwartym podmiotem są właśnie organizacje pozarządowe, które lokalnie odgrywają coraz większą rolę – mówił Paweł Skoczowski, założyciel Polskiego Instytutu Transferu Innowacji. – Z kolei patrząc na biznes, za jego dobre usługi w kontekście lokalnym uznajemy obecnie w Polsce, Europie i USA takie, które stawiają na komfort ludzi i dopasowanie do ich potrzeb – dodał.

PARTNER RELACJI: ISW