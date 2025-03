Materiał Partnera: ISW

Ireneusz Stachowiak, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej (ZEC) w Inowrocławiu, i Piotr Kapuściński, wiceprezes Qemetica Soda, podpisali w Mikołajkach porozumienie o współpracy w zakresie dostarczania ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej. To innowacyjne rozwiązanie w skali kraju, które pozwoli na efektywne wykorzystanie tzw. ciepła odpadowego generowanego w procesie produkcji sody. Dzięki temu ciepło, które dotąd pozostawało niewykorzystane, zostanie przechwycone i zasili system ciepłowniczy zarządzany przez ZEC w Inowrocławiu. W perspektywie najbliższych lat Inowrocław, pozyskując ciepło odpadowe oraz budując kogenerację gazową, zyska status efektywnego systemu ciepłowniczego. Bez tego statusu inowrocławski ZEC nie mógłby się rozwijać w dziedzinie dostarczania ciepła dla nowych mieszkańców. Spółka pozyska także dodatkowe źródło dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej do sieci Qemetica.

Obecny podczas podpisania umowy prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok powiedział, że porozumienie to początek nowej jakości w Inowrocławiu, a współpraca z Qemetica oznacza tańsze i stabilniejsze ciepło dla mieszkańców miasta. Jego zdaniem to przełomowa inwestycja zarówno dla mieszkańców, jak i samego miasta, ponieważ projekt pozwoli na znaczące zmniejszenie emisji CO2 poprzez ograniczenie konieczności korzystania z paliw kopalnych.

Piotr Kapuściński, wiceprezes Qemetica Soda powiedział, że dzięki współpracy z Inowrocławiem jego firma zamierza wdrożyć rozwiązanie, które pozwoli na odzysk ciepła w skali niespotykanej dotąd w tej części Polski. – Dostarczymy 30 proc. ciepła dla miasta, co przełoży się nie tylko na stabilność energetyczną, ale przede wszystkim na tańsze ogrzewanie dla mieszkańców – powiedział prezes Kapuściński. Jego zdaniem porozumienie z ZEC to model współpracy, który udowadnia, że biznes i samorząd mogą skutecznie działać razem, aby dostarczyć mieszkańcom ekologiczne i tańsze ciepło. – To nie tylko odpowiedzialność, ale także wizja przyszłości energetyki miejskiej – podkreślił wiceprezes Qemetica Piotr Kapuściński.

Prezes ZEC Ireneusz Stachowiak powiedział, że Inowrocław od lat stawia na efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój, a współpraca z Qemeticą to krok, który pozwoli ZEC osiągnąć znaczną poprawę efektywności energetycznej (EECS) na kilkanaście lat do przodu. – Jestem przekonany, że to dopiero początek długofalowej współpracy, która przyniesie korzyści zarówno dla miasta, jak i dla naszego partnera – mówił prezes Stachowiak.

Zgodnie z porozumieniem uzgodnienia biznesowe zakończą się w 2025 r., a realizacja inwestycji potrwa około 18 miesięcy od momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej.

