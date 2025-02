Polska ofensywa dyplomatyczna w USA

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odwiedził USA na zaproszenie amerykańskiej administracji. Spotkał się z sekretarzem stanu Marco Rubio, by omówić relacje sojusznicze i zakończenie wojny w Ukrainie. Sikorski zaznaczył, że Stany Zjednoczone dążą do trwałego pokoju między Rosją a Ukrainą. Z kolei prezydent Andrzej Duda odbył spotkanie z Donaldem Trumpem, który podkreślił chęć wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Polska jako pierwszy europejski kraj została zaproszona do Białego Domu w drugiej kadencji Trumpa, co jest istotnym sygnałem w relacjach dwustronnych.

Reklama

Czytaj więcej Dyplomacja Spotkanie Duda-Trump. Biały Dom: "Potwierdziło nasz bliski sojusz" "Za kulisami CPAC prezydent Trump spotkał się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą i potwierdził bliski sojusz. Prezydent Trump pochwalił również prezydenta Andrzeja Dudę za zobowiązanie Polski do zwiększenia wydatków na obronę" - brzmi komunikat Białego Domu po kilkuminutowym spotkaniu prezydentów.

Ukraiński biznes dynamicznie rozwija się w Polsce

Od 2022 roku Ukraińcy założyli w Polsce ponad 11 tysięcy spółek. Prawie co dziesiąta nowa działalność gospodarcza ma ukraińskie korzenie, a kobiety odpowiadają za jedną trzecią z nich. Jak zauważa Jacek Piechota z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, ukraińskie firmy dobrze radzą sobie na polskim rynku, a współpraca gospodarcza obu krajów może okazać się kluczowa w odbudowie Ukrainy. Polskie otoczenie biznesowe, stabilność prawa oraz dostęp do rynku UE to kluczowe czynniki przyciągające ukraińskich przedsiębiorców.

Perspektywy dla Orlenu – wzrost akcji i strategia na przyszłość

Od stycznia akcje Orlenu wzrosły o 27%, a cena przekroczyła 60 zł, osiągając najwyższy poziom od pięciu miesięcy. Eksperci wskazują na sprzyjające ceny gazu oraz bardziej realistyczną strategię spółki. Analitycy z DM BOŚ i mBanku zalecają zakup akcji Orlenu, przewidując ich wartość w przedziale 85-87 zł. Dodatkowo, zapowiedź podniesienia dywidendy wpływa pozytywnie na nastroje inwestorów. Jeśli sytuacja geopolityczna w Ukrainie będzie się stabilizować, koncern może zyskać jeszcze więcej.