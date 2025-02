Uczestnicy EEC Trends byli zgodni, że Europa ma ogromny potencjał, ale nie wykorzystuje go w pełni. Potrzebuje inwestycji we własne technologie, by likwidować dystans do globalnych liderów. Konferencja była wstępem do XVII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w Katowicach w kwietniu.