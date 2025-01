Kto straci na nowym cle Donalda Trumpa

Audi ma zakład w San José Chiapa w Meksyku z załogą 5 tys. ludzi, gdzie powstają SUV-y Q5. W 2023 powstało 176 tys. aut, w I półroczu 2024 40 tys. trafiło do Stanów. W Puebli Volkswagen produkuje modele Jetta, Tiguan i Taos. W 2023 r. było ich 350 tys., wszystkie trafiły do USA. BMW w San Luis Potosi wytwarza auta serii 3, serii 2 coupé i M2 na eksport do USA i do innych krajów. Od 2027 r. mają tam powstawać elektryki Neue Klasse.

Honda eksportuje z Meksyku do USA 80 proc. swej produkcji. Mazda wyprodukowała 208 tys. aut w 2024 r., 60 proc. wysłała na północ. Nissan ma dwie fabryki produkujące modele Sentra, Versa i Kicks dla Amerykanów. Po 9 miesiącach 2024 r. było ich 505 tys. Dwie fabryki Toyoty w Meksyku wypuszczają furgonetki Tacoma, ponad 230 tys. trafiło w 2023 r., na rynek sąsiada.

Chińska JAC Motors montuje od 2017 r. w Meksyku pojazdy JAC przez spółkę j. v. z Giant Motors. Kia z Korei wytwarza w jednym zakładzie swe samochody oraz małą liczbę SUV Tucson dla Hyundaia na eksport do Stanów.

Amerykańsko-włoska grupa Stellantis montuje w Saltillo w Meksyku furgonetki i vany Rama, a we Toluce SUVy Jeep Compass. W Kanadzie ma dwie montownie: aut Chryslera w Windsor, a w Brampton przestawia zakład na produkcję nowego Jeepa od 2025 r.

W gronie producentów podzespołów są szwedzki Autoliv, największy na świecie producent poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa, z załogą 15 tys. ludzi w Meksyku, Michelin z 2 fabrykami opon w Meksyku i trzema w Kanadzie, chiński Yangfeng, producent od lat tapicerki w Meksyku dla największych, GM i Toyoty, włoskie Pirelli (opony) i Brembo (hamulce).

Elektronika użytkowa

Największy na świecie podwykonawca, Foxconn z Tajwanu buduje wspólnie z Nvidią w Meksyku gigafabrykę rodziny nowych potężnych procesorów AI Blackwell. Zakład ma wkrótce ruszyć. Chiński Lenovo ma w Monterrey duży zakład produkcji serwerów i innych elementów do przetwarzania danych, koreański LG Electronics produkuje w Meksyku telewizory, agd i podzespoły do elektryków, a Samsung Electronics telewizory i agd na eksport do USA.