Czego chcą hakerzy, którzy zaatakowali Słowację?

Przez pięć dni władze Słowacji bagatelizowały sprawę, nie informując o niej mediów. W pewnych obszarach można nawet mówić o paraliżu (m.in. podejmowanie decyzji w sprawach kredytowych). Ministerstwo spraw wewnętrznych w Bratysławie w czwartek oficjalnie potwierdziło, że doszło do cyberataku. Jego szczegóły nie są znane. Wiadomo natomiast, że przeprowadzono go z zagranicy i że sprawcy domagają się okupu.

Według nieoficjalnych informacji żądają oni co najmniej miliona dolarów. Na konferencji prasowej po Radzie Bezpieczeństwa przedstawiciele słowackiego rządu zasugerowali, że hakerzy atakują Bratysławę z Ukrainy.

– W ostatnich dniach taki sam atak został przeprowadzony na Federację Rosyjską. Informacje, jakie mamy od służb wywiadowczych, mówią, że był to ten sam sprawca – powiedział Šutaj Eštok.

To samo podejrzenie powtórzył następnie premier Robert Fico na posiedzeniu sejmowej komisji do spraw europejskich.

Polska na celowniku hakerów

Administratorzy systemu Urzędu Geodezji, Kartografii i Katastru zapewniają, że dzięki tworzonym na bieżąco kopiom zapasowym będzie można odtworzyć dane. Na razie nie wiadomo jednak jak dużo czasu to zajmie. Pojawiają się też nieoficjalne informacje, jakoby urząd nie miał przygotowanych kompletnych backupów. Przedstawiciele urzędu poinformowali, że póki co wszystkie systemy IT są wyłączone.