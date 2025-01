Niechciane telefony od agentów nieruchomości. Co na to nowe przepisy?

otrzymywanie od operatorów informacji o warunkach umowy przedstawionych prostym i jasnym językiem,

łatwiejsze porównywanie ofert usług telekomunikacyjnych,

lepszą ochronę przed nieuczciwymi sprzedawcami usług telekomunikacyjnych,

otrzymywanie przejrzystych zasad dotyczących naliczania opłat za dodatkowe usługi,

odzyskanie pozostałych pieniędzy z konta po zakończeniu korzystania z usług prepaid.

Ponadto dzięki PKE możliwe jest dokładne lokalizowanie osób dzwoniących na numery alarmowe, a to za sprawą usługi Advanced Mobile Location (AML). Z kolei wspólne ładowarki do urządzeń mobilnych przyczynić się mają do oszczędności i mniejszej produkcji elektroodpadów.

Nowe Prawo Komunikacji Elektronicznej a telefony od pośredników nieruchomości

Do tej pory pośrednicy nieruchomości w swojej pracy często wykorzystywali tzw. cold call, czyli zimne telefony. Za pomocą tego narzędzia przedstawiali w rozmowie telefonicznej swoją ofertę handlową potencjalnemu klientowi, z którym nie mieli wcześniej kontaktu.

Obecnie jednak zgodnie z nowym Prawem Komunikacji Elektronicznej, agenci nieruchomości nie mogą dzwonić i proponować swoich usług osobom, które wystawiły swoje nieruchomości na sprzedaż za pośrednictwem prywatnych ogłoszeń. Według nowego prawa, agenci nie powinni przedstawiać swojej oferty handlowej osobom, których wcześniej nie zapytały o zgodę. Bez uzyskania wyraźnej zgody klienta telefon z ofertą handlową stanowi naruszenie obowiązującego prawa. Tym samym wraz z wejściem w życie nowego Prawa Komunikacji Elektronicznej, pośrednicy nieruchomości stracili – tak popularną do tej pory – metodę pozyskiwania nowych klientów.

Zgodny z prawem pozostaje jednak kontakt ze strony agenta nieruchomości np. za pośrednictwem SMS lub e-maila zawierającego prośbę o wyrażenie zgody na przedstawienie oferty.