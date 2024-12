Polski biznes wspiera powodzian. W Stroniu Śląskim powstaje osiedle dla rodzin

We wtorek 17 grudnia 2024 r. w Stroniu Śląskim rozpoczęła się budowa osiedla dla 28 rodzin, które straciły swój dobytek w wyniku jednej z najtragiczniejszych powodzi w ostatnich latach. Domy staną na terenach bezpiecznych od zalania, uzbrojonych w media (wodę, prąd, kanalizację). Realizacja projektu „Przedsiębiorcy Powodzianom” była możliwa dzięki inicjatywie Rafała Brzoski i zaangażowaniu ponad 300 przedsiębiorców, którzy wspólnymi siłami zebrali ponad 123 mln zł, w tym ponad 22 mln zł w gotówce oraz 101 mln zł w produktach. Do grona darczyńców dołączyła także The Kellner Family Foundation (spółka rodziny Kellnerów, PPF Group jest jednym z udziałowców InPost), przekazując na projekt 2 mln euro, co stanowi istotny wkład w realizację tego przedsięwzięcia.

Wizualizacja. Ruszyła budowa nowoczesnego osiedla w Stroniu Śląskim dla rodzin dotkniętych powodzią Foto: materiały prasowe

Zaledwie dzień po powodzi Rafał Brzoska zaapelował do polskiego biznesu o pomoc. W ciągu kilkunastu godzin zgłosiło się 300 przedsiębiorców i organizacji.

W pierwszej fazie przedsiębiorcy przekazali powodzianom m.in. agregaty prądotwórcze, pompy, osuszacze i oczyszczacze, myjki ciśnieniowe, piecyki gazowe i narzędzia niezbędne do pracy. Zorganizowali i opłacili także pomoc psychologiczną oraz wysłali na Zielone Szkoły dzieci z poszkodowanych terenów.

Druga faza – w tym budowa osiedla, została poprzedzona wizją lokalną, spotkaniami z burmistrzami, wójtami i miejscowymi koordynatorami ds. powodzi.