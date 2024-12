Święta i rosnące wydatki – jak wspierać pracowników?

Przez wciąż wysoki wskaźnik inflacji wydatki świąteczne Polaków rosną z roku na rok. Podczas gdy w 2022 roku było to średnio 1427 zł, to w 2023 roku przeciętny Polak wydał na święta już 1490 zł . Bo Boże Narodzenie to czas, w którym nikt nie chce oszczędzać i rezygnować z przyjemności. Problem polega jednak na tym, że… nie każdego na to stać. Pracownicy liczą na wsparcie pracodawcy. Takie oczekiwania wyraża 86% respondentów ogólnopolskiego badania potrzeb pracowników przeprowadzonego przez PBS na zlecenie Pluxee Polska. Dodatkowe środki, które będzie można przeznaczyć na prezenty i inne przyjemności, są mile widziane przez zdecydowaną większość pracowników!

Dlaczego gotówka to za mało? Świąteczne prezenty, które doceniają pracowników – i które pracownicy docenią

Jak wybrać najlepszy prezent?

Prezenty na święta wręcza zdecydowana większość pracodawców, bo aż 89%. Wartość tych podarunków w 2023 roku wynosiła 573 zł i według przewidywań w tym roku będzie to jeszcze więcej. To wymierna pomoc w organizacji świąt, w związku z ich rosnącymi kosztami. Pracodawcy, wręczając prezenty o odpowiedniej wartości, mogą pokazać, że rozumieją potrzeby pracowników w tym zakresie, że znają ich warunki życia.

Czy to oznacza, że wszystko jest w porządku: właściciele firm spełniają oczekiwania pracowników, a ci czują się docenieni, a przez to zmotywowani i zaangażowani? Dużo zależy od tego, czy pomysły pracodawców będą wpisywały się w wizję prezentu idealnego. Bo TOP1 wśród benefitów pracowniczych istnieje – i wiemy, co się za tym kryje! Są to prezenty okazjonalne.

Skąd wiedzieć, jakie prezenty ucieszą, zaskoczą i sprawią, że pracownicy poczują się doceniani? Tu nie ma co liczyć na potajemne przeczytanie listu do św. Mikołaja – można za to posiłkować się danymi zgromadzonymi w Benefit Trendbook od Pluxee.

Według badań Pluxee idealny benefit to dla pracowników taki, który:

● jest okazjonalny, np. wręczany z okazji Bożego Narodzenia – nr 1 wśród wszystkich benefitów;

● wspiera domowy budżet – tego chce 86% pracowników;

● wpisuje się w aktualne potrzeby (ważne dla 60% respondentów) i może z niego korzystać cała rodzina (55%), w dowolnym czasie (55%) i miejscu (53%) – wszystkie te potrzeby można podsumować hasłem: swoboda wyboru.

Dlaczego gotówka nie jest najlepszym wyborem?

Na pierwszy rzut oka gotówka spełnia wszystkie wymagania idealnego prezentu: można ją wydać dowolnie, wspiera domowy budżet i daje poczucie elastyczności. A jednak – daleko jej do prezentu idealnego. Gotówka na święta może zostać odebrana jako pomysł realizowany na ostatnią chwilę, niespersonalizowany i nieprzemyślany. Ma to swoje konsekwencje – pracownik może poczuć się niedoceniany i mało ważny. A docenianie, jak pokażemy za chwilę, jest na tyle istotnym czynnikiem dla motywacji i zaangażowania, że z punktu widzenia pracodawcy szkoda byłoby przegapić taką szansę!

Docenianie przez obdarowywanie – dlaczego to takie ważne?

Na temat codziennego doceniania pracowników mówi się dużo. Jak pokazuje raport HRM Institute „Siła doceniania 2024”, nieformalne działania wpływają na nich w największym stopniu. Nie należy jednak zapominać, że strategia doceniania powinna być realizowana na trzech poziomach – oprócz tego codziennego, nieformalnego, ważne są także metody formalne. I właśnie prezenty okazjonalne są jedną z nich.

Jak dobrze przygotowana i realizowana strategia doceniania przekłada się na funkcjonowanie całej firmy?

● 76% badanych docenianie jest motywatorem do pracy;

● 72% osób dzięki docenianiu czuje, że ich praca jest ważna;

● 57% pracowników ocenia, że docenianie zwiększa ich zaangażowanie;

● według 55% osób docenianie jest sposobem na podniesienie samooceny;

● 36% badanych uważa, że docenianie chroni ich przed wypaleniem zawodowym.

Mentalne konto a świąteczne wydatki

Wejdźmy na chwilę w rolę pracownika, który w ramach prezentu świątecznego od firmy otrzymuje gotówkę. W kopercie, na konto, jako dodatek do wynagrodzenia – forma nie ma znaczenia.

– Przelew na konto pracownika często ginie w codziennych wydatkach, przez co nie pozostawia miejsca na budowanie relacji czy elementy docenienia. Dlatego pracodawcy coraz częściej wybierają kartę podarunkową Pluxee Prezent. Wręczona osobiście przez szefa z podziękowaniem za zaangażowanie, to nie tylko wsparcie finansowe, ale również gest uznania – zaznacza Arkadiusz Rochala Dyrektor Generalny i Wiceprezes Zarządu Pluxee Polska. – Środki na karcie podarunkowej częściej wydaje się na coś wyjątkowego, na co na co dzień nie możemy sobie pozwolić. Psychologicznie działa tu efekt księgowania mentalnego, czyli skłonność do przypisywania w umysłach pieniędzy do osobnych szufladek. Premia trafia do tej z funduszami na „poważne” zobowiązania i potrzeby, a karta – na przyjemności – dodaje.

Karta podarunkowa jako sposób na budowanie kultury doceniania

Karty przedpłacone jako prezent dla pracowników to rozwiązanie, które łączy elastyczność z elementem personalizacji. Z jednej strony dają pracownikom swobodę wyboru – każdy może przeznaczyć otrzymane środki na to, co sprawia mu przyjemność lub jest mu najbardziej potrzebne. Z drugiej strony taka forma przekazu środków, zwłaszcza jeśli wygląd karty zawiera elementy brandingu firmy, sprawia, że prezent nabiera wyjątkowego charakteru.

– Gotówka w formie przelewu na konto nie ma takiego potencjału jak karta podarunkowa. Premia pieniężna jest mało osobista, szybko znika z konta i z pamięci. Z kolei karta wręczona osobiście w najlepszy sposób na docenienie pracownika przy jednoczesnym wsparciu budżetu domowego. To rozwiązanie jest coraz popularniejsze również dlatego, że łączy praktyczność z pozytywnym doświadczeniem. Korzystanie z karty – którą można spersonalizować elementami brandingu firmy, np. dodać logo – tworzy pozytywne skojarzenia z gestem pracodawcy, uzupełnia strategię employer brandingową i buduje przywiązanie do organizacji, deklaruje to co czwarty zatrudniony . Aż 67% pracowników bardziej angażuje się w pracę, jeśli czują się doceniani przez swojego pracodawcę – dodaje Arkadiusz Rochala.

Karta podarunkowa Pluxee Prezent – idealne rozwiązanie na święta

Aby wręczone przez pracodawcę pieniądze zostały przeznaczone na prezenty, odrobinę luksusu czy rodzinne aktywności, trzeba wyraźnie oddzielić je od innych środków. Jak to zrobić?

Za pomocą karty podarunkowej Pluxee Prezent, którą pracodawca może doładować wybraną kwotą. I, co ważne, wręczyć prezent osobiście – to doskonała okazja, aby podziękować za wspólny rok pracy.

Karta przedpłacona Pluxee daje swobodę wyboru, na której tak zależy pracownikom. Można nią płacić w każdym sklepie akceptującym karty Mastercard lub wypłacić środki z bankomatu. Szeroka sieć punktów akceptujących karty sprawia, że pracownicy mogą wykorzystać pieniądze na wiele sposobów. Na przyjemności, ale również na zakupy świąteczne – i tym samym zniwelować negatywne skutki inflacji i dużego obciążenia domowego budżetu. Pracownicy płacący za zakupy środkami z karty Pluxee mogą liczyć na jeszcze jedną korzyść. Otrzymują dostęp do specjalnie przygotowanych dla nich promocji w największych sieciach handlowych. To wymierny zysk – jeśli pracodawca doładuje kartę kwotą 500 zł, pracownik będzie miał do wydania aż 560 zł.

Z perspektywy pracodawcy upominek w tej formie może stanowić oszczędność w budżecie: jeśli w firmie działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, to kwoty do 1000 zł na karcie są zwolnione z podatku PIT.

Prezenty, które wspierają strategię CSR

Osobiste wręczanie kart podarunkowych to gest, który nie tylko buduje bezpośrednią więź między zespołem a zarządem, ale także podkreśla, że firma docenia wysiłek każdego pracownika w sposób indywidualny i przemyślany. Wybór kart podarunkowych Pluxee jako prezentu dla pracowników daje dodatkową możliwość wsparcia inicjatyw społecznych. Przy zamówieniu 20 kart Pluxee finansuje 1 posiłek dla dziecka z programu Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej – a pracodawca może potraktować to jako jeden z elementów działań CSR.

Dodatkowo, taki wybór prezentów komunikuje wartości, które firma stawia na pierwszym miejscu – troskę, odpowiedzialność społeczną i zaangażowanie w dobro wspólne. To idealny sposób, by połączyć wdzięczność wobec pracowników z działaniami wspierającymi pozytywny odbiór marki w szerokim otoczeniu. W efekcie, firma nie tylko buduje lojalność wśród swoich pracowników, ale również wzmacnia swoją pozycję jako organizacja dbająca o dobro wspólne.

W tym roku prezenty mogą cieszyć… bardziej! To świetny czas, by zamówić karty przedpłacone Pluxee dla pracowników i wręczyć je im osobiście. Sprawdź ofertę Pluxee: https://www.pluxee.pl/pracodawca/prezent-na-swieta-2024/

