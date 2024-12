Wojny napędzają światowy przemysł zbrojeniowy. PGZ pnie się w górę

„Rosja przeszła na strategię wyniszczenia, intensyfikacji produkcji broni, aby podtrzymać przedłużający się konflikt” – piszą eksperci, odnotowując wzrost zamówień rządowych i budżetu wojskowego, utworzenie nowych struktur zarządzających produkcją i zapewniających realizację zamówień.

23 firmy ujęte w rankingu mają siedziby w Azji i Oceanii – w 2023 roku ich przychody wzrosły o 5,7 proc., do 136 miliardów dolarów; Stało się to głównie za sprawą firm z Korei Południowej i Japonii. Cztery korporacje z Korei Południowej uzyskały o 39 proc. większe przychody – wyniosły one 11 miliardów dolarów. W szczególności wzrost konglomeratu Hanwha Group (+53 proc.) nastąpił po konsolidacji wszystkich jego wojskowych spółek zależnych i przejęciu koreańskiej firmy stoczniowej DSME. Trend ten wzmocniły kontrakty eksportowe z Australią, Wielką Brytanią i Polską na artylerię i pojazdy opancerzone. Inne południowokoreańskie firmy, Korea Aerospace Industries i Hyundai Rotem, również zwiększyły swoje przychody, ze względu na rosnący popyt (głównie zamówienia krajowe, a także kontrakty z Polską na lekkie samoloty bojowe i czołgi).

Pięć amerykańskich gigantów na czele

Konflikty na Ukrainie i w Strefie Gazy stały się głównymi czynnikami wzrostu produkcji militarnej na Bliskim Wschodzie – sześć firm z tego regionu zwiększyło swoje przychody o 18 proc., do 19,6 miliarda dolarów. Ponieważ Turcja pragnie stać się samowystarczalnym producentem broni, wzrost ten wyjaśnia rosnący popyt krajowy i zwiększony eksport związany z konfliktem na Ukrainie. W szczególności producent dronów Baykar eksportował je zarówno bezpośrednio do Kijowa, jak i do innych krajów w celu dalszej dostawy na Ukrainę; eksport stanowił 90 proc. przychodów firmy w 2023 roku.

Eksperci zauważają, że generalnie dochody rosły przede wszystkim w mniejszych firmach. Duże korporacje, znajdujące się w górnej połowie listy, produkujące złożone systemy uzbrojenia, borykają się z rosnącymi kosztami i ciągłymi zakłóceniami w dostawach. Dla nich wzrost popytu nie wiąże się ze zwiększonymi przychodami, ale z rosnącymi zaległościami w zamówieniach. A stosunkowo małe korporacje wojskowe, których łańcuchy dostaw nie są tak długie i asortyment produktów nie jest tak szeroki, były w stanie szybko zwiększyć produkcję i zaspokoić popyt.

Dochody 10 największych producentów broni na świecie (według szacunków SIPR)

1. Lockheed Martin Corp. (USA) – dochody w 2023 r. 60,8 miliardow dolarów (-1,6 proc. w porównaniu do 2022 r.).

2. RTX (USA) – 40,6 miliarda dolarów (-1,3 proc.).