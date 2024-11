Strategiczne Spotkania w Świecie Biznesu będą idealną okazją dla studentów do rozwinięcia umiejętności, które przygotują ich na wyzwania współczesnego rynku, zdobycia cennej wiedzy oraz poznania przedstawicieli dużych, świetnie prosperujących firm.

Organizowane w formie paneli dyskusyjnych, warsztatów case study oraz sesji networkingowych, wydarzenie stanie się kluczem do wymiany doświadczeń, analizy aktualnych trendów i wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Przewidziane są także symulacje rozmów kwalifikacyjnych, które mogą być szczególnie istotne dla studentów, którzy nie mają jeszcze własnych doświadczeń zawodowych, a chcieliby lepiej przygotować się do starań o swoją pierwszą pracę. Równie istotną atrakcją będzie miasteczko firmowe, które umożliwi studentom zapoznanie się z działalnością największych i najbardziej profesjonalnych firm. Będzie to także dobra okazja do znalezienia potencjalnego miejsca na odbycie praktyk i stażu, gdyż przedstawiciele firm z pewnością przybliżą uczestnikom szczegóły odnośnie aktualnych ofert pracy oraz odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania.

Jednakże wyjątkową uwagę przykuwają tematy paneli dyskusyjnych, które dotykają kluczowych aspektów globalnego biznesu. Pierwszy z nich będzie koncentrował się wokół strategicznych wyzwań i trendów w globalnej gospodarce. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak geopolityczne zmiany i trendy gospodarcze wpływają na strategie biznesowe. Eksperci przedstawią także przykłady firm, które osiągnęły sukces, mimo pojawiających się trudności w związku z dynamicznie zmieniającym się globalnym krajobrazem biznesowym.

Podczas kolejnego panelu uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie wykorzystania powszechnie stosowanej sztucznej inteligencji w biznesie, w celu poprawy efektywności, podejmowania lepszych decyzji oraz tworzenia przewagi konkurencyjnej. Wokół AI pojawiło się ostatnio wiele kontrowersji w związku z coraz częstszymi przypadkami nadużywania tych technologii, niekoniecznie z pożytecznymi zamiarami. Dlatego też poruszone zostaną zagadnienia etyki oraz odpowiedzialnego wdrażania sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego.

Następnym, wartym uwagi aspektem wydarzenia będzie dyskusja wokół cyfrowej rewolucji w strategii marketingowej. Eksperci opowiedzą, jak technologie cyfrowe łączą się z tradycyjnymi strategiami marketingowymi, tworząc bardziej personalizowane doświadczenia klientów. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki w analizie danych oraz przewidywane trendy, które z pewnością zrewolucjonizują strategie marketingowe w najbliższych latach.

Ostatni panel będzie poruszał tematykę zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w biznesie. Uczestnicy dowiedzą się, jak przedsiębiorstwa mogą uwzględnić aspekty ekologiczne i społeczne w planowaniu efektywnej strategii. Jest to bardzo istotny temat zwłaszcza z tego względu, iż pracownicy, preferują pracodawców, którzy działają etycznie i odpowiedzialnie. W związku z tym, firmy zaangażowane społecznie mają większe szanse na przyciągnięcie i zatrzymanie na dłużej najbardziej wartościowych specjalistów ze względu na przyjazne miejsce pracy.

Strategiczne Spotkania w Świecie Biznesu to zatem doskonała okazja nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do nawiązania wartościowych kontaktów, które mogą pomóc w przyszłej karierze zawodowej. Udział w tym wydarzeniu pozwoli uczestnikom nie tylko na dogłębne poznanie tajników współczesnego biznesu, ale także na lepsze zrozumienie wyzwań i możliwości, które stawia przed nimi rynek. Dla studentów, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę zawodową, to doskonała okazja, by zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności, które ułatwią im wejście na rynek pracy.

Szczegóły i zapisy są dostępne na stronie: knas.uek.krakow.pl

„Rzeczpospotita” jest patronem medialnym wydarzenia.