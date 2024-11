Przeciwko pomysłowi opowiada się sektor handlowy. – Złożony przez Lewicę projekt zakazu handlu w Wigilię został przedstawiony zdecydowanie za późno – komentuje Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. – W przypadku jego wejścia w życie branża handlowa poniesie ogromne straty z tytułu zmarnowanej żywności, a także utrudnień organizacyjnych, kadrowych i logistycznych. Przełoży się on również na niedogodności dla klientów, którzy co roku odwiedzają sklepy do 24 grudnia włącznie – dodaje.

Krytyków wolnego 24 grudnia przybywa

Przeciwko zmianom wypowiedziała się już także sieć Żabka, o czym pisaliśmy. – Czy w świetle słabych danych o konsumpcji, która jest w Polsce podstawą PKB, powinniśmy tracić jeden dzień handlowy? To bardzo nierozważne – mówi przedstawiciel sieci.

– Po raz kolejny poważne zmiany dla firm handlowych procedowane są nie dość, że w ostatniej chwili, to jeszcze jako projekt poselski, co powoduje brak konsultacji branżowych. W oczywisty sposób budzi to nasz sprzeciw, ponieważ zanim projekt przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, będzie połowa grudnia – mówi Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu. – Dochodzi też problem z ustalaniem grafików pracy, jak i marnowaniem jedzenia – nie wiadomo, jakie dostawy kontraktować, by świeży towar nie został na święta na półkach – dodaje.