Rusza aukcja 5G 2.0. UKE mocno tnie cenę wywoławczą

UKE rozdysponowuje w aukcji 6 bloków pasma 700 MHz i jeden 800 MHz. Każdy z operatorów może objąć po dwa bloki.

- Sądzę, że postąpienia powinny spowodować, że ostateczna cena będzie o 10-15 proc. wyższa od wywoławczej – powiedział prezes UKE wskazując, że to najbardziej prawdopodobny scenariusz.

Prezes ocenił, że spodziewać można się 3-5 postąpień. – Chciałbym aby aukcja zakończyła się maksymalnie 1 czerwca – powiedział prezes UKE.

Pytany o to, ile operatorzy zainwestują w rozbudowę zasięgu sieci – uniknął odpowiedzi, argumentując, że nie chce wchodzić w buty operatorów. - Gros inwestycji w twardą infrastrukturę zostało już zrobione – mówił.

Jacek Oko, prezes UKE podał, że po ubiegłorocznej aukcji pasma C w zasięgu mobilnego internetu w technologii 5G jest ponad połowa gospodarstw domowych. - 60 proc. gospodarstw domowych było na koniec sierpnia 2024 r. w zasięgu sieci 5G pasma C – podał. - Pomiary wskazują, że są to kilkusetmegabitowe przepływności – poinformował.

- Dzisiaj celem jest budowa jak największej sieci – mówił prezes UKE.