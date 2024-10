Dalej urzędnicy Ministerstwa Rozwoju i Technologii, którzy przygotowali projekt rozporządzenia, tłumaczą: „Sytuacja za wschodnią granicą wymusza na Polsce przygotowania w zakresie zapewnienia dostępności amunicji. (…) Polskie możliwości produkcji amunicji są obecnie niewystarczające i są zlokalizowane wyłącznie w ramach grupy Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Umożliwienie uzyskania wsparcia na nową inwestycje dla firm z tego sektora, doprowadzi do powstania nowych zakładów produkcyjnych (lub rozbudowy istniejących), co z kolei będzie miało pozytywny wpływ na dywersyfikację produkcji i zwiększenie bezpieczeństwa”.

Samo rozporządzenie to za mało

O komentarz poprosiliśmy MRiT. – Naszym celem strategicznym jest rozwijanie własnego przemysłu obronnego, to jedno z kluczowych wyzwań. Od 2018 r. w specjalnych strefach ekonomicznych wydano prawie 3 tys. pozwoleń na wsparcie inwestycji o wartości 125 mld zł, co w sumie pozwoli stworzyć 50 tys. miejsc pracy. Ale z tego systemu wsparcia, które polega na zwolnieniu z podatku dochodowego, do tej pory wyłączona była produkcja uzbrojenia i amunicji – wyjaśnia Jacek Tomczak, sekretarz stanu. – Teraz to zmieniamy. Chcemy, by rodzimy przemysł zbrojeniowy inwestował w strefach, ale też chcemy ściągnąć inwestycje przedsiębiorstw zbrojeniowych zza granicy – zapowiada.

Czy to faktycznie pozwoli przyspieszyć rozwój przemysłu obronnego? Na pewno takie działanie nie zaszkodzi. Ale można mieć wątpliwości, czy wystarczy. Warto pamiętać, że zasadniczo w tej branży są dwa motory rozwoju. Pierwszym są zamówienia rządowe. Jeśli firmy zdobędą wieloletnie zamówienie na dane uzbrojenie, to wtedy z ich punktu widzenia sens mają nawet duże inwestycje w moce produkcyjne. W pewnym sensie z takim zjawiskiem mamy do czynienia przy programie budowy trzech okrętów Miecznik, na który polski podatnik wyda ponad 15 mld zł. Niejako „przy okazji” w Polskiej Grupie Zbrojeniowej powstanie nowoczesna stocznia. To pozwoli w przyszłości w tym miejscu serwisować m.in. budowane właśnie okręty, ale też co istotne, według słów przedstawicieli spółki Stocznia Wojenna ta oferta wcale nie jest droższa niż budowanie trzech okrętów za granicą.

Podobny przykład to rozpoczęta kilka miesięcy temu budowa fabryki amunicji 155 mm przez koncern Rheinmetall w niemieckim Unterlüss. Jej wartość to ponad 1,2 mld zł.