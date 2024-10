Spór o władzę w Polsat Plus w świetle kamerek

O sporze w rodzinie Solorza opinia publiczna dowiedziała się w drugiej połowie września. Jednak ma on dłuższe korzenie. Jak podała „GW”, w 2022 r. miliarder wprowadził do statutów fundacji Solkomtel i TiVi Foundation zapis pozwalający przekazać beneficjentom wtórnym – dzieciom – zarządzanie majątkiem fundacji jeszcze za jego życia. Zapis ten miał zostać zastosowany 15 grudnia 2023 r., jednak 17 sierpnia założyciel Polsatu miał anulować postanowienie i zmienić statut TiVi Foundation poprzez usunięcie zapisu o prawie dzieci do jej przejęcia w razie utraty przez niego zdolności do działania. W statucie miał pojawić się też punkt o prawie do odwołania całej sukcesji. Na tym się nie skończyło. W sierpniu br. Zygmunt Solorz miał przekazać dzieciom notarialnie zarządzanie obiema fundacjami, a dzień później potem uchylić się od skutków tego oświadczenia. O to, który krok jest skuteczny, trwać ma spór w Liechtensteinie.

Mówił o nim w Money.pl Paweł Rymarz, pełnomocnik Tobiasa Solorza. – Rozprawa dotycząca kwestii zabezpieczeń tymczasowych odbędzie się 8 października tego roku – poinformował prawnik najstarszego syna miliardera.

W poniedziałek Paweł Rymarz przekazał nam stanowisko dzieci miliardera, z którego wynika, że rozprawa została przesunięta i ma odbyć się w ciągu 10 dni.

O tym, jakie są teraz nastroje w grupie, świadczyć może przebieg NWZ energetycznej grupy Solorza. Przewodniczący zgromadzenia dr Jerzy Modrzejewski, główny prawnik i przyjaciel założyciela Polsatu, nie dopuścił do głosu syna miliardera, Piotra Żaka. Nie pozwolił mu na wygłoszenie oświadczenia. Wniosek menedżera o przerwę w obradach do 5 listopada nie uzyskał zaś wystarczającego poparcia.

Po zgromadzeniu rada nadzorcza ZE PAK liczy osiem osób. To Zygmunt Solorz, Wiesław Walendziak, Tomasz Szeląg, Henryk Sobierajski, Sławomir Zakrzewski, Alojzy Z. Nowak, Justyna Kulka oraz Beata Jakacka-Sitek.