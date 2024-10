Synowie Solorza odwoływani. Jest stanowisko dzieci

W poniedziałek NWZ ZE PAK odwołało z rady nadzorczej Tobiasa Solorza, Piotra Żaka oraz mec. Jarosława Grzesiaka. Piotr Żak próbował przedstawić stanowisko podczas obrad walnego, ale nie dostał na to zgody przewodniczącego NWZ dr Jerzego Modrzejewskiego.

Odwołania z władz ZE PAK i innych: nie istotne dla sporu

„Dzisiejsze odwołanie Tobiasa Solorza i Piotra Żaka z władz ZE PAK SA ani też kolejne działania, których zapewne spodziewać możemy się w najbliższych dniach, jak przypuszczalne próby odwołania Tobiasa Solorza i Piotra Żaka z władz spółek posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Fundacje TiVi i Solkomtel mają wydźwięk czysto osobisty, nie mają zaś znaczenia dla istoty toczącego się sporu” – uważają dzieci miliardera.

„Niepokojące jest to, że takie działania, podejmowane na podstawie odwołanych lub w inny sposób problematycznych pełnomocnictw, zapewne wpłyną na dalszą destabilizację sytuacji spółek, padających ofiarą wrogich gestów wobec członków ich władz” – dodano w stanowisku.

Rozprawa w Liechtensteinie później

Według wcześniejszych informacji we wtorek, 8 października, miała odbyć się rozprawa w sądzie w Liechtensteinie dotycząca zabezpieczeń w sporze o kontrolę nad fundacjami założonymi przez Zygmunta Solorza. Za pośrednictwem tych fundacji miliarder sprawuje kontrolę nad większością posiadanego majątku.

Ze stanowiska dzieci miliardera wynika, że rozprawa ta we wtorek się nie odbędzie. Jest planowana w ciągu najbliższych dziesięciu dni – podano.

„Dla sytuacji prawnej zdecydowanie najistotniejsza jest sprawa tocząca się przed sądem w Lichtensteinie, przed którym rozprawa jest planowana w ciągu najbliższych dziesięciu dni. Jesteśmy przekonani, że co najmniej do czasu decyzji sądu w Lichtensteinie, żadne zmiany we władzach, własności lub działalności spółek będących własnością obydwu Fundacji nie powinny mieć miejsca, zarówno ze względów prawnych, jak i w najlepszym interesie tych spółek” – przekazał nam Paweł Rymarz.