BBC ujawniło, że właściciel platformy wielokrotnie odmawiał przystąpienia do międzynarodowych programów mających na celu wykrywanie i usuwanie materiałów związanych z pornografią dziecięcą w sieci. Telegram pojawił się też w wielu sprawach karnych dotyczących materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci, handlu narkotykami i przestępstw z powodu nienawiści w internecie. Jego właściciel miał wykazać „prawie całkowity brak” odpowiedzi na prośby o współpracę od prokuratorów z Paryża. Prawnik Durowa zapewnia, że platforma pod każdym względem spełnia europejskie przepisy cyfrowe i jest moderowana według tych samych standardów co inne sieci społecznościowe.

Kim jest Paweł Durow?

Durow urodził się w Związku Radzieckim w 1984 roku. W wieku 4 lat przeprowadził się do Włoch. Na początku lat 90. rodzina wróciła do Rosji. W jednym z wywiadów Durow przyznał, że on i jego starszy brat od najmłodszych lat byli matematycznymi geniuszami oraz pasjonatami kodowania. W 2006 roku założył serwis społecznościowy Vkontakte (VK), który zyskał miano rosyjskiego Facebooka. Durow stał się z kolei rosyjskim Markiem Zuckerbergiem. Serwis szybko przyciągnął uwagę Kremla, który zażądał informacji o użytkownikach platformy. Durow odmówił przekazania danych osobowych, sprzedał swoje udziały w firmie i opuścił Rosję w 2014 roku. Obecnie VK jest pod kontrolą państwa.

W jednym z wywiadów Durow przyznał, że jego doświadczenia z Kremlem stały się motywacją do stworzenia Telegrama jako bezpieczniejszego sposobu komunikacji. Po opuszczeniu Rosji przeniósł się do Dubaju, gdzie obecnie znajduje się siedziba jego firmy. Na przestrzeni kolejnych lat różne rządy próbowały przekonać twórcę platformy do odszyfrowania wiadomości. W 2018 roku rosyjski sąd nakazał zablokowanie usługi, co zaowocowało falą protestów. Finalnie Rosja zaniechała prób zablokowania Telegrama. Obecnie z platformy korzysta rosyjski rząd i opozycja.

Paweł Durow w lipcu tego roku pochwalił się, że jest biologicznym ojcem ponad 100 dzieci, choć nigdy nie był żonaty. Rosjanin od 15 lat jest dawcą nasienia w kilkunastu krajach. Swoje działania w tym kierunku przedstawia jako „obywatelski obowiązek”. Durow planuje też udostępnić swoje DNA, aby jego dzieci mogły w przyszłości się odnaleźć. Ze względu na podobieństwo poglądów dotyczących pronatalizmu i libertarianizmu oraz pewną ekscentryczność bywa nazywany rosyjskim Elonem Muskiem.

Oprócz rosyjskiego obywatelstwa założyciel platformy posiada także obywatelstwo ZEA, francuskie oraz karaibskiego archipelagu wysp Saint Kitts i Nevis. Według najnowszych szacunków magazynu Forbes majątek Durowa wynosi 15,5 mld dolarów, co czyni go 120. najbogatszą osobą na świecie.