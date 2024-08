Czytaj więcej Ochrona środowiska Nie jeden, ale dwa „eksperymenty” w okolicach Dzierżna. Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska ujawnia szczegóły - Robimy wszystko, i na ten moment nam się to udaje, by ograniczyć skalę oddziaływania złotej algi w zbiorniku Dzierżno, by nie przedostała się ona do Odry i nie popłynęła dalej w Polskę - powiedziała Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, pytana o katastrofę ekologiczną w Dzierżnie Dużym. Przyznała, że zakwit alg to efekt spuszczanych w tamtym rejonie wód poprzemysłowych.

Kolejne dwa zakłady odsalania mogłyby powstać w pobliżu Kopalni Węgla Kamiennego ROW w Rybniku, gdzie – zgodnie z umową społeczną z górnikami – wydobycie ma trwać także w latach 40. Jednak koszt budowy takich instalacji jest podobny do wydatków KGHM. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma znaleźć to finansowanie we współpracy z PGG. Tylko że pieniędzy nie ma, a tylko w tym roku na dotacje do redukcji wydobycia dostanie z budżetu kolejne 5 mld zł. Inną opcją jest dodatkowa pomoc publiczna na ten cel. A jako że byłyby to środki na ograniczenie szkód środowiskowych, to Komisja Europejska może dać zgodę.

Najwięcej słonej wody w Odrze z likwidowanych kopalń

Największy problem jest jednak w SRK, która nie zajmuje się wydobyciem węgla kamiennego, tylko fizyczną likwidacją przeznaczonych do zamknięcia kopalń. – Warto rozważyć izolowanie kopalń i pozwalać się im zalewać, a z drugiej strony budować instalacje odsalania wód kopalnianych, ale w samych zakładach. Jednak w żadnym wypadku nie powinny to być instalacje centralne – mówi nam Jerzy Markowski, dodając, że wtedy należałoby poprowadzić rurociągi przez całą aglomerację śląską. W tej chwili likwidowanych jest 17 kopalń, drugie tylko działa normalnie.

Z naszych informacji wynika jednak, że eksperci pracujący w zespołach roboczych ocenili, że „otamowanie” niewiele pomoże, a woda i tak będzie przedostawać się poza likwidowane kopalnie. Rozważane są inne opcje: zakłady będące w gestii SRK mają zmniejszyć pompowanie wody do dawnych kopalń. Dzięki temu zmniejszyłaby się ilość zasolonej wody, która będzie trafiać do Odry. Do końca 2025 r. – wcześniej niż planowano – ma zostać zamknięta kopalnia Bobrek należąca do Węglokoksu Kraj. Otacza ją kilka pompowni SRK. Wówczas, w naturalny sposób, przestaną one działać. Podobnie będzie z kopalniami, w których wydobycie skończy się do 2030 r. To spowoduje, że ilość wody, która teraz trafia z kopalń do Odry, będzie spadać.

Przedsiębiorstwo Wody Polskie, które nadzoruje i wydaje zgody na zrzut wody z działalności górniczej, nie udzieliło nam odpowiedzi na pytania o wielkość tych zrzutów. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że w 2022 r. PGG spuściła do polskich rzek 49 mln metrów sześciennych wody, z czego 42 proc. do Odry i 58 do Wisły, Zakłady SRK – 94 mln m sześc., w tym 62 mln m sześc. do Wisły i 32 mln m sześc. do Odry. W przypadku JSW – dane dotyczą 2023 r. – było to ok. 14,5 mln m sześc. wód zasolonych.

Już po zamknięciu wydania gazety, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (zarządzające procesem pozwoleniowym) odpowiedziało nam, że KGHM posiada pozwolenie wodnoprawne na zrzut do Odry w łącznej ilości nieprzekraczającej 63 mln m sześc. rocznie ścieków przemysłowych pochodzących z zagospodarowania wód kopalniano-technologicznych z Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most.